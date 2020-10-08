انطلاق مهرجان الهجن احتفالا بانتصارات أكتوبر اليوم

شرم الشيخ - محمد حسين

تنطلق اليوم الخميس فى مدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء، فعاليات مهرجان شرم الشيخ الدولى لسباقات الهجن احتفالا بذكرى انتصارات اكتوبر.

وقال عيد حمدان، رئيس الاتحاد المصرى للهجن فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" إن المهرجان انطلاقه لموسم سباقات الهجن الجديد فى مصر احتفالا بذكرى انتصارات اكتوبر بمشاركة قبائل مصر من كل المحافظات وتأكيدا من جانبهم الى دعم الدولة والرئيس.

وأضاف أن هجن من كل المحافظات وصلت لمقر المهرجان فى منطقة سفارى شرم الشيخ وتم تسجيلها وتقسيم السباق لأشواط تبدأ بأشواط رئيسية وتتواصل خلال ايام الخميس والجمعة والسبت .

وأشار رئيس الاتحاد المصرى للهجن، إلى أن لجان فنية قامت بتسجيل الهجن، وتقسيمها بحسب النوع والسن لتتسابق .

وتابع انه من المقرر أن يشارك فى حضور المهرجان هجن مصر الاصيلة المملوكة للقبائل فى سيناء وهجن من كل المحافظات، وفعاليات اشواط تراثية تبرز تراث اهل الابل ويشارك فى المهرجان اضافة لأهل الهجن وعشاقها وكبار الملاك لها ضيوف من كبار الشخصيات وضيوف مدينة شرم الشيخ العرب والأجانب .

وكان وصل لميدان سباقات شرم الشيخ بجنوب سيناء هجن من 10 محافظات للتنافس فى اول بطولة للموسم الجديد المقرر انطلاقته الخميس.

وقال الشيخ محمد أبوعنقة، رئيس اللجنة الفنية المنظمة للسباق فى تصريح ل اليوم السابع ، ان الهجن وصلت ميدان السباق وجارى تسجيل بياناتها.

وأضاف أنه تم تسجيل مشاركة أكثر من 1500 جمل من محافظات شمال وجنوب سيناء والوادى الجديد والاسماعيلية والشرقية والسويس وسوهاج والاقصر وقنا ومطروح .

وأشار رئيس اللجنة الفنية ان طاقم من المحكمين والمختصين بترقيم وتسنين الهجن المشاركة بدأ العمل باستقبال الهجن المشاركة وتصنيفها حسب كل نوع وفئة عمريه لتخصيص اشواط لها للتنافس، ثم اعطاء كل مطية رقم بعد التأكد من صحة بياناتها وتركيبها الشريحة الاليكترونية التى تحتوى على بيانات كل جمل مشارك .