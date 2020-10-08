انطلاق فعاليات مبادرة "إسكندرية بتفرح" احتفالا بذكرى انتصارات أكتوبر.. صور

الإسكندرية جاكلين منير

شهد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية اليوم الخميس، فعاليات مبادرة "إسكندرية بتفرح" التي أطلقتها مديرية الشباب والرياضة تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الإسكندرية، وذلك في إطار احتفالات الإسكندرية بالذكرى الـ47 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وأشارت محافظة الإسكندرية فى بيان لها، إلى أن المحافظ هنأ جميع الحضور بمناسبة احتفالات 6 أكتوبر، معرباً عن سعادته بمشاركته فعاليات احتفال اليوم، ووجه الشكر والتحية إلى شباب الإسكندرية وجميع الرياضيين. مشيدا بمجهودات مديرية الشباب والرياضة وتنوع الأنشطة الرياضية التي يتم تقديمها.

وعقب بدء فعاليات المسيرة البحرية من الاتحاد المصرى للغوص والإنقاذ فرع الإسكندرية، أطلق المحافظ إشارة البدء للمهرجان السباحة بالزعانف والشراع واليخوت والموتوسيكلات البحرية من داخل عرض البحر أمام مكتبة الإسكندرية.

شارك في الفعاليات؛ الدكتورة صفاء الشريف وكيل الوزارة مدير مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، الكابتن سامح الشاذلي رئيس الإتحاد المصري للغوص والإنقاذ، والأستاذ محمد سعد مدير عام الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، واللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالمحافظة.