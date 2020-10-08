انطلاق فعاليات مبادرة "إسكندرية بتفرح" احتفالا بذكرى انتصارات أكتوبر.. صور

وقد نظمت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، عدة فعاليات فى إطار الاحتفال بنصر أكتوبر، حيث تم افتتاح حديقة الأطفال لذوى الاحتياجات الخاصة، وهى أول حديقة على مستوى الجمهورية، بالتعاون مع إحدى منظمات المجتمع المدنى، بتكلفة 250 ألف جنيه وذلك بمركز شباب النصر بمنطقة إمبروزو وسط الإسكندرية، كما نظمت مديرية الشباب والرياضة اليوم الخميس ، مهرجان بحرى بنادى الغوص والانقاذ.
وكان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية قد افتتح الصالة 6 باستاد الإسكندرية الرياضي الدولي بعد تطويرها في إطار احتفالات الذكري 47 لانتصارات أكتوبر المجيدة، وذلك بحضور الدكتور محمد عبد الرازق مدير عام استاد الإسكندرية الرياضي الدولي، والدكتورة صفاء الشريف وكيل الوزارة مدير مديرية الشباب والرياضة.
وأكدت محافظة الإسكندرية فى بيان لها إلى أن المحافظ هنأ جميع الحضور بمناسبة احتفالات 6 أكتوبر، لافتاً إلى أن انتصارات 6 أكتوبر، والتي حققها أبطالنا من رجال القوات المسلحة أعادت للمصريين كرامتهم واستردت عزتنا الوطنية.
مبادرة اسكندرية بتفرح (1)
مبادرة اسكندرية بتفرح (2)
مبادرة اسكندرية بتفرح (3)
مبادرة اسكندرية بتفرح (4)
مبادرة اسكندرية بتفرح (5)
مبادرة اسكندرية بتفرح (6)
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