اليوم السابع
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خالد صلاح
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انطلاق فعاليات مبادرة "إسكندرية بتفرح" احتفالا بذكرى انتصارات أكتوبر.. صور

الخميس، 08 أكتوبر 2020 01:59 م
انطلاق فعاليات مبادرة "إسكندرية بتفرح" احتفالا بذكرى انتصارات أكتوبر.. صور محافظ الإسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

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شهد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية اليوم الخميس، فعاليات مبادرة "إسكندرية بتفرح" التي أطلقتها مديرية الشباب والرياضة تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الإسكندرية، وذلك في إطار احتفالات الإسكندرية بالذكرى الـ47 لانتصارات أكتوبر المجيدة. 
 
وأشارت محافظة الإسكندرية فى بيان لها، إلى أن المحافظ هنأ جميع الحضور بمناسبة احتفالات 6 أكتوبر، معرباً عن سعادته بمشاركته فعاليات احتفال اليوم، ووجه الشكر والتحية إلى شباب الإسكندرية وجميع الرياضيين. مشيدا بمجهودات مديرية الشباب والرياضة وتنوع الأنشطة الرياضية التي يتم تقديمها. 
 
وعقب بدء فعاليات المسيرة البحرية من الاتحاد المصرى للغوص والإنقاذ فرع الإسكندرية، أطلق المحافظ إشارة البدء للمهرجان السباحة بالزعانف والشراع واليخوت والموتوسيكلات البحرية  من داخل عرض البحر أمام مكتبة الإسكندرية. 
 
شارك في الفعاليات؛ الدكتورة صفاء الشريف وكيل الوزارة مدير مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، الكابتن سامح الشاذلي رئيس الإتحاد المصري للغوص والإنقاذ، والأستاذ محمد سعد مدير عام الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، واللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالمحافظة.
 

وقد نظمت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، عدة فعاليات فى إطار الاحتفال بنصر أكتوبر، حيث تم افتتاح حديقة الأطفال لذوى الاحتياجات الخاصة، وهى أول حديقة على مستوى الجمهورية، بالتعاون مع إحدى منظمات المجتمع المدنى، بتكلفة 250 ألف جنيه وذلك بمركز شباب النصر بمنطقة إمبروزو وسط الإسكندرية، كما نظمت مديرية الشباب والرياضة اليوم الخميس ، مهرجان بحرى بنادى الغوص والانقاذ.

وكان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية قد افتتح الصالة 6 باستاد الإسكندرية الرياضي الدولي بعد تطويرها في إطار احتفالات الذكري 47 لانتصارات أكتوبر المجيدة، وذلك بحضور الدكتور محمد عبد الرازق مدير عام استاد الإسكندرية الرياضي الدولي، والدكتورة صفاء الشريف وكيل الوزارة مدير مديرية الشباب والرياضة.

وأكدت محافظة الإسكندرية فى بيان لها إلى أن المحافظ هنأ جميع الحضور بمناسبة احتفالات 6 أكتوبر، لافتاً إلى أن انتصارات 6 أكتوبر، والتي حققها أبطالنا من رجال القوات المسلحة أعادت للمصريين كرامتهم واستردت عزتنا الوطنية.

 

مبادرة اسكندرية بتفرح (1)
مبادرة اسكندرية بتفرح (1)

 

مبادرة اسكندرية بتفرح (2)
مبادرة اسكندرية بتفرح (2)

 

مبادرة اسكندرية بتفرح (3)
مبادرة اسكندرية بتفرح (3)

 

مبادرة اسكندرية بتفرح (4)
مبادرة اسكندرية بتفرح (4)

 

مبادرة اسكندرية بتفرح (5)
مبادرة اسكندرية بتفرح (5)

 

مبادرة اسكندرية بتفرح (6)
مبادرة اسكندرية بتفرح (6)

 

 
 
 
 

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