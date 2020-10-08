اندلاع حريق هائل داخل مصنع لحليج الأقطان بالمحلة.. فيديو

الغربية _ مصطفى عادل

اندلع، اليوم الخميس، حريق هائل فى أحد المصانع الخاصة لحليج الأقطان بقرية سندسيس، التابعة لمركز المحلة الكبرى، بمحافظة الغربية، وعلى الفور انتقلت 4 سيارات مطافى لمكان البلاغ لمحاولة السيطرة على النيران. تلقى اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد عصام مصطفى عوض مأمور مركز شرطة المحلة بورود إشارة لشرطة النجدة بنشوب حريق هائل داخل مصنع خاص بحليج الأقطان.

وانتقل اللواء هيثم عطا، نائب مدير الأمن لقطاع المحلة، ومأمور المركز والمقدم محمد حوام نائب المأمور و4 سيارات مطافى، ويحاول رجال الاطفاء إخماد النيران والسيطرة عليها، والتهمت النيران معظم محتويات المصنع، وارتفعت السنة اللهب والدخان بالمنطقة، فيما تم نقل أحد الأشخاص للمستشفي بعد إصابته باختناق.

جانب من الحريق