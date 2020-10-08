الولايات المتحدة تعلن حالة الطوارئ فى ولاية ميسيسيبى بسبب إعصار دلتا

أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم، حالة طوارئ في ولاية ميسيسيبي بسبب الظروف الطارئة الناتجة عن إعصار دلتا، وأوضح البيان الصادر عن البيت الأبيض، أن إجراء الرئيس ترامب يخول وزارة الأمن الداخلي، والوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ (FEMA)، لتنسيق جميع جهود الإغاثة في حالات الكوارث التي تهدف إلى التخفيف من المشقة والمعاناة التي تسببها حالة الطوارئ على السكان المحليين.