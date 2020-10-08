اليوم السابع
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الولايات المتحدة تعلن حالة الطوارئ فى ولاية ميسيسيبى بسبب إعصار دلتا

الخميس، 08 أكتوبر 2020 11:04 م
الولايات المتحدة تعلن حالة الطوارئ فى ولاية ميسيسيبى بسبب إعصار دلتا إعصار
وكالات

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أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم، حالة طوارئ في ولاية ميسيسيبي بسبب الظروف الطارئة الناتجة عن إعصار دلتا، وأوضح البيان الصادر عن البيت الأبيض، أن إجراء الرئيس ترامب يخول وزارة الأمن الداخلي، والوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ (FEMA)، لتنسيق جميع جهود الإغاثة في حالات الكوارث التي تهدف إلى التخفيف من المشقة والمعاناة التي تسببها حالة الطوارئ على السكان المحليين.
 
وأكد البيان بحسب" واس" أنه سيتم توفير تدابير الحماية الطارئة من الفئة (ب) للمساعدة العامة، بما في ذلك المساعدة الفيدرالية المباشرة لـ 29 مقاطعة.

 


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