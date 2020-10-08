الهند ترفض اقتراحًا باختبار اللقاح الروسى لكورونا فى دراسة صحية كبيرة

كتبت هند عادل

تراجعت هيئة تنظيم الأدوية في الهند عن الموافقة على إجراء دراسة كبيرة فى البلاد لتقييم لقاح Sputnik-V COVID-19 الروسى، وطلبت منه اختبار اللقاح أولاً فى تجربة أصغر، وأشارت التوصيات الصادرة عن لجنة خبراء من المنظمة المركزية لمراقبة الأدوية المعيارية (CDSCO) إلى أن بيانات السلامة من دراسات المرحلة المبكرة التى يتم إجراؤها فى الخارج صغيرة، مع عدم توفر مدخلات للمشاركين الهنود.

ووفقا لتقرير لصحيفة TIME NOW NEWS تأتى خطوة الهند بمثابة انتكاسة لخطة روسيا لطرح اللقاح حتى قبل أن تظهر التجارب الكاملة مدى نجاحه، مع تراجع جهودها للفوز بالموافقة على اللقاح فى الدولة التى تقود العالم فى متوسط ​​عدد الإصابات الجديدة.

من المتوقع أن تتفوق الهند على الولايات المتحدة خلال الأسابيع العديدة المقبلة باعتبارها الدولة التى بها أكبر عدد من الحالات فى العالم.

أعلن صندوق الاستثمار المباشر الروسي (RDIF)، الذي يقوم بتسويق Sputnik V عن شراكة لإجراء التجارب السريرية وتوزيع اللقاح في الهند، حيث كانت روسيا أول دولة تمنح الموافقة التنظيمية للقاح فيروس كورونا الجديد ، وقد فعلت ذلك قبل اكتمال التجارب على نطاق واسع، ما أثار مخاوف العلماء والأطباء بشأن سلامة وفعالية اللقاح.