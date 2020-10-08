المستشارة الألمانية: لا نريد تكرار تفشى كورونا مثلما حدث فى الربيع

كتب أحمد عرفة

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إن ألمانيا لا تريد تكرار تفشى كورونا مثلما حدث فى الربيع، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت اسبق قال متحدث باسم الحكومة فى برلين اليوم الخميس، إن المستشارة أنجيلا ميركل ستشارك فى مؤتمر عبر الفيديو يوم الجمعة مع رؤساء بلديات من إحدى عشر مدينة في ألمانيا، والذين يعانون حاليًا عن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد منذ 7 أيام. وأعرب رئيس معهد روبرت كوخ، لوثار ويلر، عن قلقه بشأن تطور أعداد الكورونا في ألمانيا.

وقال يوم الخميس في برلين: الوضع الحالى يقلقنى كثيرا، ولا نعرف كيف سيتطور الوضع في ألمانيا في الأسابيع القليلة المقبلة، ومن الممكن أن نرى أكثر من 10000 حالة جديدة يوميا.