المسئول عن الاختبار الرياضى بالكلية الحربية يكشف تفاصيل اختبارات الطلاب الجدد

إبراهيم حسان

كشف العقيد هانى محمود راغب، المسئول عن الاختبارات الرياضية بالكلية الحربية، اختبارات الطلاب الجدد للالتحاق بالكلية الحربية.

وقال راغب، فى حواره مع الإعلامى أحمد فايق، ببرنامج "مصر تستطيع" الذى يذاع عبر قناة dmc، إن اختبارات الضاحية مسافتها 1.5 كيلو متر، بالإضافة إلى الضغط والبطن والعقلة، من 40 درجة، موضحا أن إجمالي الاختبارات البدنية يبلغ مجموعها 200 درجة، مشيرا إلى أن الطالب أيضا يجرى اختبارات "الجري 100 متر والتوازن والسباحة.

وأوضح أن كل اختبار به مسطرة لتقييم الاختبارات البدنية، وقياس مستوى الطالب داخل كل اختبار، إذ يبلغ الزمن الأولى للضاحية مسافة كيلو ونصف الكليو هي 6 دقائق، ومن يتمكن في إنجاز هذه المهمة من الطلاب يحصد 40 درجة كاملة، ومن ينجزها في 6 دقائق وثانية حتى 6:30 يحصل على 30 درجة، ومن 6:30 ثانية حتى 7 دقائق يحصل الطالب على 20 درجة، في حين لم يتحصل الطالب على شيء من الدرجات في حالة تخطيه المسافة في أكثر من 7 دقائق.

وشدد المسئول عن الاختبارات الرياضية بالكلية الحربية، على اختيار أفضل العناصر المتميزة للانضمام إلى الكليات العسكرية.