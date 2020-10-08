وذكرت اللجنة - في تقريرها اليومي - أن الإصابات الوافدة من الخارج جاءت بواقع خمس حالات في شنجهاي وثلاث حالات في مقاطعة سيتشوان وحالة واحدة في كل من مقاطعات تشجيانج وفوجيان وشنشي، ليصل إجمالي الحالات الوافدة من الخارج إلى 2951 حالة غادر منها 2751 حالة المستشفيات بعد شفائهم.

وأضافت اللجنة أن 16 شخصا غادروا المستشفيات أمس ليصل إجمالي المتعافين إلى 80 ألفا و666 شخصا، مشيرة إلى أن 8 ألاف و712 شخصا كانوا على اتصال وثيق مع مرضى مصابين مايزالوا يخضعون للملاحظة الطبية بعد مغادرة 477 شخصا الملاحظة الطبية أمس.

وتابعت اللجنة أنه تم أمس تسجيل 8 حالات جديدة بدون أعراض جميعها وافدة من الخارج، وأن إجمالي الحالات بدون أعراض التي مازالت قيد الملاحظة الطبية بلغت 366 حالة منها 364 حالة وافدة.

وحتى نهاية يوم أمس، سجلت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة 5143 حالة إصابة مؤكدة، بما في ذلك 105 حالات وفاة، وسجلت منطقة ماكاو الإدارية الخاصة 46 حالة إصابة مؤكدة، بينما أبلغت تايوان عن 523 حالة إصابة مؤكدة بما في ذلك 7 حالات وفاة، فيما غادر المستشفيات 4885 مريضا في هونج كونج، و46 مريضا في ماكاو، و 486 مريضا في تايوان، بعد تماثلهم للشفاء.