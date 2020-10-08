الصحة العالمية تحذر من إضعاف فيروس كورونا خدمات الصحة النفسية فى افريقيا

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قالت منظمة الصحة العالمية، إن جائحة "كورونا" وفجوات التمويل الحرجة أضعفا خدمات الصحة النفسية فى قارة افريقيا وفى وقت يرتفع الطلب على هذه الخدمات.

وأشار تقرير للمنظمة إلى إن المسح الذى اشتمل على 28 دولة افريقية افاد بلاغات 37 % من البلدان التي شاركت فيه بأن خطط الاستجابة للصحة العقلية ممولة جزئيا وافاد 37 % اخرين بعدم وجود اموال على الاطلاق.

من جانبها قالت الدكتورة ماتشيديسو مويتى مدير عام المكتب الاقليمى لمنظمة الصحة العالمية إن العزلة وفقدان الدخل ووفاة الاحباء إضافة إلى الوابل من المعلومات حول مخاطر فيروس كورونا يمكن ان تثير مستويات التوتر وتؤدي إلى حالات الصحة العقلية أو تفاقم الحالات الحالية.

وأضافت أن الجائحة كشفت عن ان الصحة العقلية يجب ان تكون جزءا اساسيا من الخدمات الصحية اثناء الفاشيات وحالات الطوارئ .

واوضح تقرير للمنظمة أن الدراسات الحديثة عن افريقيا ووباء كورونا كشفا ان البلدان الافريقية تحتل 15 مركزاً الاعلى من بين 30 دولة على مستوى العالم فى حالات الانتحار لكل مائة الف شخص.