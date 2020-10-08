اليوم السابع
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السيطرة على حريق محدود بالجامع الأزهر دون خسائر

الخميس، 08 أكتوبر 2020 12:43 ص
السيطرة على حريق محدود بالجامع الأزهر دون خسائر حريق الازهر
كتب محمود عبد الراضي

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قال مصدر أمنى إن حريق محدود شب بإحدى الغرف الملحقة بالطابق الثانى لجامع الأزهر الشريف.
 
وعلى الفور تم إنتقال قوات الحماية المدنية وتم السيطرة تماماً على الحريق، مؤكداً أنه لا توجد ثمة إصابات أو تلفيات.
 
 

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الأزهر الشريف

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