الرئيسية حوادث السيطرة على حريق محدود بالجامع الأزهر دون خسائر الخميس، 08 أكتوبر 2020 12:43 ص حريق الازهر كتب محمود عبد الراضي مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء قال مصدر أمنى إن حريق محدود شب بإحدى الغرف الملحقة بالطابق الثانى لجامع الأزهر الشريف. وعلى الفور تم إنتقال قوات الحماية المدنية وتم السيطرة تماماً على الحريق، مؤكداً أنه لا توجد ثمة إصابات أو تلفيات. حريق الازهر جامع الازهر السيطرة على حريق الأزهر الشريف مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة السيطرة على حريق محدود داخل الجامع الأزهر الأربعاء، 07 أكتوبر 2020 11:52 م حريق بالجامع الأزهر والحماية المدنية تحاول السيطرة.. صور الأربعاء، 07 أكتوبر 2020 11:24 م إصابة 6 أشخاص على الأقل إثر اندلاع حريق في ترسانة عسكرية غربي روسيا الأربعاء، 07 أكتوبر 2020 08:43 م صور.. الدفع بـ6 سيارات إطفاء لإخماد حريق هائل اندلع بمقلب قمامة برأس البر الأربعاء، 07 أكتوبر 2020 05:47 م لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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