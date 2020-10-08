السيطرة على حريق محدود بالجامع الأزهر دون خسائر

كتب محمود عبد الراضي

قال مصدر أمنى إن حريق محدود شب بإحدى الغرف الملحقة بالطابق الثانى لجامع الأزهر الشريف.

وعلى الفور تم إنتقال قوات الحماية المدنية وتم السيطرة تماماً على الحريق، مؤكداً أنه لا توجد ثمة إصابات أو تلفيات.