السيطرة على حريق بمخبز بلدى فى بنها بعد انفجار أسطوانة غاز.. صور

القليوبية إبراهيم سالم

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية بقيادة العميد عمرو حرب مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق شب بأحد المخابز التى تعمل بالغاز الطبيعى، بمنطقة عزبة السوق التابعة لمدينة بنها بالقليوبية، دون خسائر بالأرواح، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء فخر الدين العربى، مدير أمن القليوبية، إخطار من العميد عمرو حرب، مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد تلقيه بلاغا بنشوب حريق بمخبز بلدى بمنطقة عزبة السوق التابعة لمركز ومدينة بنها، دون خسائر بالأرواح.

على الفور انتقل العقيد هيثم شحاته وكيل إدارة الحماية المدنية بالقليوبية لمكان الحريق، وبالفحص تبين أن الحريق نشب نتيجة انفجار أسطوانة غاز من التى يعمل بها المخبز، مما أدى إلى اشتعال السير الخاص بالمخبز، وكذلك عددا من شكائر الدقيق بالمخبز، وتم الدفع بسيارتى إطفاء وتم السيطرة على الحريق دون خسائر بالأرواح، وتم إخراج 6 أسطوانات غاز من المخبز وكذلك الأسطوانة المنفجرة.

خلال أعمال السيطرة على الحريق