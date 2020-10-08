السكة الحديد تعلن تنفيذ خطة لتحديث نظم الإشارات بتكلفة 46.8 مليار جنيه

كتب رضا حبيشى

أكدت هيئة السكة الحديد أنها تنفذ خطة لتنفيذ مشروعات حالية ومستقبلية لتحديث نظم الإشارات على خطوط السكك الحديدية بأطوال اجمالية تصل الى حوالى 1800 كم بتكلفة إجمالية تصل إلى 46.8 مليار جنيه لزيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط السكة الحديدية.

وتنفذ هيئة السكة الحديد حاليا 5 مشروعات من مشروعات تحديث نظم الإشارات بخطوط السكة الحديد تتضمن إنشاء 86 برج رئيسي و74 برج ثانوى بإجمالي أطوال 971 كم، حيث تتحكم هذه الأبراج فى مسير القطارات آليا على مستوى خطوط الهيئة مما يزيد معدلات الأمان والسلامة نتيجة انحصار تدخل العنصر البشرى فى تشغيل القطارات ويساعد ذلك على تقليل زمن التقاطر بين القطارات وبالتالى زيادة أعداد الرحلات التى تقوم يوميا.

المشروعات الـ 5 الجارى التي تشرع الهيئة في تنفيذها حاليا تشمل مشروع تحديث نظم الاشارات على خط القاهرة/ بنها / الاسكندرية بتكلفة 103.4 مليون يورو بالإضافة 452.1 مليون جنيه، وتحديث نظم الاشارات على خط بنى سويف / أسيوط بتكلفة 66.6 مليون يورو بالإضافة 348.2 مليون جنبه، وتحديث نظم الاشارات على خط أسيوط / سوهاج / نجع حمادى بتكلفة 86.5 مليون يورو بالإضافة إلى 846 مليون جنيه، وتحديث نظم الاشارات على خط بنها / الزقازيق / الاسماعيلية / بورسعيد وكذلك الوصلة من الزقازيق / ابوكبير بتكلفة 61 مليون يورو بالإضافة 399.5 مليون جنيه و8.7 مليون فرنك سويسري.