السفير الأمريكى بالقاهرة من المنيا: سأنقل قصص نجاح التعايش السلمى لواشنطن

المنيا - حسن عبد الغفار

قال جوناثان كوهين، سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، أن مصر تلعب دورا محوريا على الصعيد الدولى والأقليمى، والعمل معها هام من خلال إقامة الشراكة فى كافة المجالات ومنها الأمنية والاستراتيجية، وأنه حرص على زيارة المنيا ضمن وفد رفيع المستوى ليشهد المشروعات والتغيرات الكثيرة التى حدثت على الأرض، لافتا إلى أنه سعيد بتواجده بالمحافظة التى نشأ بها عميد الأدب العربى طه حسين، الذى قرأ له كثيرا، وأنه سينقل لواشنطن العديد من قصص النجاح التى وجدها على أرض المنيا من سلام وتعايش مشترك بين أبنائها، مداعبا الهيئة الإنجيلية للخدمات الاجتماعية بقوله: "هنستعين بيكم فى حل المشاكل والنزاعات".

جاء ذلك خلال فعاليات لقاء "خبرات عملية للعيش المشترك والسلام المجتمعي"، الذى نظمته الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية اليوم الخميس، بالمنيا، بحضور وفدًا رفيع المستوى من الولايات المتحدة الأمريكية، على رأسهم جون بارسا، القائم بأعمال مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، واللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، سارة ماكين، نائب مساعد الرئيس الأمريكى، وعددا من مشاركى برامج منتدى حوار الثقافات.

وقال محافظ المنيا، إن جميع ابناء الوطن نطلق عليهم "المصريين" فلا وجود هنا لكلمة مسلم ومسيحى، فإعلاء قيم التعايش والمساواة وقبول الأخر لايتم هنا بالشعارات ولكن من خلال مسؤولية وعمل ملموس لجميع مؤسسات الدولة، وعلينا توعية النشء بقيم التعايش والتسامح خاصة وأن الدولة حققت الكثير من الإنجازات بالتكاتف والتلاحم بين ابنائها، ونخوض حاليا معركة بناء وتنمية لنكون على مصاف الدولة المتقدمة، وننشر قيم المواطنة، من خلال عدة مبادرات على الأرض تستهدف جميع المصريين، منها حياة كريمة و100 مليون صحة، كما أننا ننفذ مبادرة لنشر قيم المواطنة داخل 88 قرية داخل المحافظة، وهناك تناغم بين الدولة ومؤسسات المجتمع المدنى لنشر ثقافة الحوار المشترك.

والتقى الوفد بممثلى الهيئة القبطية الإنجيلية والشباب، والقيادات الدينية المحليين للتعرف عن كيف أسهمت عشر سنوات من الاستثمار الأمريكى فى مساعدة الفئات المختلفة على العمل معًا لتعزيز فرص الحصول على التعليم والوظائف المناسبة والرعاية الصحية للفئات الأكثر احتياجًا.

كما ألتقى الوفد بعدد من فتيات محافظة المنيا ممن حصلن على منح دراسية من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية للدراسة فى الجامعات المصرية، وشاركت الفتيات تجاربهن كيف ساعدتهم المنح الدراسية فى اكتساب الخبرة والمهارات العملية والثقة بالنفس للنجاح فى حياتهن المهنية ويصبحن قادة المستقبل.

وقال القائم بأعمال مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، أن الولايات المتحدة، من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، قدمت منحًا دراسية إلى 4000 طالب/طالبة على مدى الأربعون عامًا الماضية وتدريب الطلاب المصريين على المهارات التى تتناسب مع احتياجات سوق العمل.

وأضاف أنه على مدى أكثر من 40 عامًا، نفذت الولايات المتحدة البرامج التنموية فى مصر والتى تسعى إلى تحسين حياة جميع المصريين، وتركز برامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، من بين مجالات أخرى، على تعزيز الفرص الاقتصادية، وضمان وصول خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، والتعليم، وخدمات الرعاية الصحية، وتمكين المرأة لجميع المصريين، كما تم تنفيذ العديد من هذه الاستثمارات، وبصفة خاصة قطاع المياه، فى محافظات صعيد مصر.

وقد كان فى استقبال الوفد ممتاز بشاى، نائب رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، نائبًا عن رئيس الهيئة الإنجيلية، الدكتور القس أندريه زكى، ليزلى ريد مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمصر، وجراهام هيجنز، المساعد الخاص للقائم بأعمال مدير الوكالة الأمريكية للتنمية، بوجا جنجوالا، المتحدث الرسمى للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بيثانى كوزما، نائب كبير الموظفين بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.











