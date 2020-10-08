الرى: صيانة 34 مخر سيل بالمنيا منها 12 طبيعيا و22 صناعيا استعدادا لموسم المطر

كتبت أسماء نصار

قال المهندس عمر درويش، وكيل وزارة الرى بمحافظة المنيا، إن تلك المحافظة من أكثر المحافظات تعرضاً لمخاطر السيول بحكم موقعها الجغرافي المواجه لسلسلة جبال البحر الأحمر، مشيرا إلى أنه تم تجهيز وصيانة 34 مخر سيل منها 12 مخراً طبيعياً و22 صناعياً استعدادا لموسم الأمطار والسيول.

أضاف درويش فى بيان صحفى أنه تم عمل عرض خاص باصطفاف جزئى لعدد من الآليات والمعدات والمركبات التى تمتلكها المحافظة للتأكد من جاهزية المعدات للتعامل مع مخاطر السيول المتوقعة على المحافظة، وتطبيق نموذج عملي لإنقاذ سيارة نصف نقل جرفتها مياه السيول إلى داخل مخر سيل المنطقة الصناعية.

يشار إلى أن الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى عقد اجتماعاً عبر الفيديو كونفرانس مع رؤساء الإدارات المركزية للموارد المائية والرى لمحافظات (الوجه البحرى – الوجه القبلى) وبحضور القيادات التنفيذية بالوزارة لمتابعة الموقف المائى وآليات التعامل مع موسم الفيضان والاستعدادات لموسم السيول والأمطار.

وفى ضوء الاستعدادات لموسم السيول ومجابهة مخاطره وجه وزير الرى بسرعة إنهاء كافة إجراءات الاستعداد لمجابهة مخاطر السيول وكذلك التأكيد على جاهزية الجسور لمجابهة أية طارئ خاصة مناطق حادوس وبحر البقر والسجاعية ومصارف كفر الشيخ والمرور الدورى والمستمر على كافة المجارى المائية ومراجعة جميع الأعمال الصناعية من سحارات وبدالات وخلافه، المرور والمتابعة المستمرة لمنشئات الحماية من مخاطر السيول والتأكد من جاهزيتها لاستقبال الأمطار.

كما تم التوجية بالتأكد من جاهزية كافة المحطات ووحدات الطوارئ النقالي عند المواقع الساخنة بمنطقة غرب الدلتا والاستعداد التام لمواجهة الأمطار وأية طوارئ تحدث بالمنطقة، وعمل المناورات اللازمة لتنفيذ مشروع تأهيل الترع خاصة فى ظل ارتفاع مناسيب المياه.