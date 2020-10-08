الرى تناقش استعدادات جلسات أسبوع القاهرة للمياه إلكترونياً

كتبت أسماء نصار

اجتمعت الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والرى، مع منسقى الجلسات الافتراضية من فريق عمل أسبوع القاهرة للمياه المقرر خلال الفترة 18-22 أكتوبر برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، لمناقشة اخر الاستعدادات التى تمت لإدارة الجلسات الكترونياً.

ويتضمن برنامج الفعاليات عقد 5 جلسات عامة وأكثر من 25 جلسه علمية وفنيه تنظمها عدد من المنظمات الإقليمية والدولية بالإضافه إلى عقد اجتماعين رفيعي المستوى (الاجتماع المشترك لكبار المسئولين بوزارات الموارد المائية والري ووزارة الزراعة في الدول العربية، مائدة مستديرة للخبراء بالمجلس الاستشاري المصري الهولندي للمياه) ومنتدى الشباب الأفارقة المتخصصون بالمياه، وكذلك 3 مسابقات لأفضل مشروع تخرج في مجال الري والهيدروليكا وإدارة المياه ، وأفضل عرض مختصر لرسائل الماجستير والدكتوراه في مجالات المياه، وكذلك مسابقة المزارعين لأفضل ممارسة في مجال الري بالتعاون مع الإتحاد الأوروبي.

وتأتى نسخة هذا العام من أسبوع القاهرة للمياه تحت شعار "الأمن المائي من أجل السلام والتنمية في المناطق القاحلة"، بهدف تسليط الضوء على عدة محاور منها التحديات التي تواجه الموارد المائية في المناطق الجافة، ومناقشة الحلول العلمية و احدث التكنولوجيات لتحقيق الامن المائي

كما سيتم بحث ومناقشة الأدوات الفعالة لبرامج تنمية القدرات المستدامة القائمة على التعاون المشترك، حيث تعد البرامج والاستراتيجيات الفعالة لتبادل المعرفة أمراً بالغ الأهمية لبناء القدرات على المدى الطويل ، وذلك لضمان استدامة الأفراد والمجتمعات.