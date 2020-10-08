الداخلية تضبط أقراص مخدرة وحشيش بقيمة 3.2 مليون جنيه

كتب محمود عبد الراضي

واصلت مكافحة المخدرات الضربات الأمنية لمكافحة جرائم الإتجار بالمواد المخدرة، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية تصنيعها وترويجها.

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديريتى أمن "مطروح والجيزة" جهود مكافحة جرائم الإتجار فى المواد والأقراص المخدرة.

وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط "15,000 قرص مخدر لعقار "تامول" - مبلغ مالى – 3 هواتف محمولة" بحيازة "عاطليّن – مقيمين بمحافظة مطروح" أثناء تواجدهما بدائرة قسم شرطة الضبعة بمديرية أمن مطروح، وضبط "800 جرام لمخدر الشابو - 6 أقراص مخدرة – 2 قطعة لمخدر الحشيش – طلقة 9 مم - عدد 4 قطع زجاجية تستخدم فى تعاطى المواد المخدرة - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول - ميزان" بحوزة "عاطليّن– لهما معلومات جنائية – مقيمين بمحافظة الجيزة" أثناء إستقلالهما إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بثلاثة ملايين ومائتان ألأف جنيه تقريباً.