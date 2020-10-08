الحماية المدنية تسيطر على حريق هائل اندلع فى مصنع لحليج الأقطان بالمحلة

الغربية مصطفى عادل

تمكنت قوات الحماية المدنية مساء اليوم الخميس، من السيطرة على حريق هائل اندلع فى مصنع خاص بحليج الأقطان بقرية سندسيس مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، والتهمت النيران محتويات المصنع بالكامل.

وكان قد اندلع مساء اليوم الخميس حريق هائل فى أحد المصانع الخاصة لحلج الأقطان بقرية سندسيس مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، وانتقلت 4 سيارات مطافئ لمكان البلاغ، بعد أن تلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد عصام مصطفى عوض مأمور مركز شرطة المحلة بورود إشارة لشرطة النجدة بنشوب حريق هائل داخل مصنع خاص بحلج الاقطان.

انتقل اللواء هيثم عطا نائب مدير الأمن لقطاع المحلة، ومأمور المركز والمقدم محمد حوام نائب المأمور و4 سيارات مطافي ونجح رجال الاطفاء في إخماد النيران والسيطرة عليها، والتهمت النيران معظم محتويات المصنع بالكامل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.