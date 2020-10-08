اليوم السابع
Ads
الخميس، 08 أكتوبر 2020 10:08 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

الحماية المدنية تسيطر على حريق هائل اندلع فى مصنع لحليج الأقطان بالمحلة

الخميس، 08 أكتوبر 2020 07:10 م
الحماية المدنية تسيطر على حريق هائل اندلع فى مصنع لحليج الأقطان بالمحلة سيرات مطافئ - أرشيفية
الغربية مصطفى عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكنت قوات الحماية المدنية مساء اليوم الخميس، من السيطرة على حريق هائل اندلع فى مصنع خاص بحليج الأقطان بقرية سندسيس مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، والتهمت النيران محتويات المصنع بالكامل.

 

وكان قد اندلع مساء اليوم الخميس حريق هائل فى أحد المصانع الخاصة لحلج الأقطان بقرية سندسيس مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، وانتقلت 4 سيارات مطافئ لمكان البلاغ، بعد أن تلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد عصام مصطفى عوض مأمور مركز شرطة المحلة بورود إشارة لشرطة النجدة بنشوب حريق هائل داخل مصنع خاص بحلج الاقطان.

انتقل اللواء هيثم عطا نائب مدير الأمن لقطاع المحلة، ومأمور المركز والمقدم محمد حوام نائب المأمور و4 سيارات مطافي ونجح  رجال الاطفاء في  إخماد النيران والسيطرة عليها، والتهمت النيران معظم محتويات المصنع بالكامل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.


اخبار عاجله

مدير أمن الغربية

المحلة

حليج الأقطان

حريق المحله

اخبار الحوادث

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة