"الحاق العمالة بالخارج " تستعد لإنهاء أوراق 200 ألف عامل للسفر للسعودية

كتبت سماح لبيب

قال حمدى إمام ، رئيس شعبة إلحاق العمالة بغرفة القاهرة التجارية ، إن المملكة العربية السعودية ، فتحت أبوابها للعمالة المصرية مرة أخرى وبدأت شركات الحاق العمالة فى تلقى طلبات التوظيف ، موضحا أنه سيتم تسفير العمالة التى حصلت على تأشيرة وتوقفت منذ فبراير الماضى بسبب أزمة كورونا ويقدر عددهم نحو 150 إلى 250 ألف عامل فى مختلف التخصصات ، فيما عدا الأطقم الطبية التى لم تتوقف عن السفر منذ أزمة كورونا سواء الأطباء أو الممرضين أو الصيادلة.

وأضاف إمام ، فى تصريح خاص لـ " اليوم السابع " إن الاجراءات التى طالبت بها السلطات السعودية ، كشف لـ " pcr " للعمالة بالاضافة إلى إعادة الكشف الطبى لكافة العمال الذين حصلوا على تأشيرات مسبقة ثم السفر مباشرة فى حالة عدم اصابتهم بالفيروسات، كما ستبدأ الشركات فى انهاء أوراق العمالة الجديدة بعد انتهاء سفر المؤجلين خلال الفترة المقبلة.

وتابع قائلا : إن عدد فرص العمل التى كانت تتوفر شهريا للعمالة المصرية فى دول الخليج وفى مقدمتها السعودية تبلغ 55 ألف فرصة شهريا متنوعة ما بين عمال ومهندسين ومندوبين المبيعات والتسويق وعمال المقاولات، موضحا أن المملكة العربية السعودية ، تستحوذ على النصيب الأكبر من العمالة المصرية فى مختلف القطاعات .