اليوم السابع
Ads
الخميس، 08 أكتوبر 2020 01:36 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

"الحاق العمالة بالخارج " تستعد لإنهاء أوراق 200 ألف عامل للسفر للسعودية

الخميس، 08 أكتوبر 2020 12:00 ص
"الحاق العمالة بالخارج " تستعد لإنهاء أوراق 200 ألف عامل للسفر للسعودية حمدى إمام - رئيس شعبة إلحاق العمالة بغرفة القاهرة التجارية
كتبت سماح لبيب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال حمدى إمام ، رئيس شعبة إلحاق العمالة بغرفة القاهرة التجارية ، إن المملكة العربية السعودية ، فتحت أبوابها للعمالة المصرية مرة أخرى وبدأت شركات الحاق العمالة فى تلقى طلبات التوظيف ، موضحا أنه سيتم تسفير العمالة التى حصلت على تأشيرة وتوقفت منذ فبراير الماضى بسبب أزمة كورونا ويقدر عددهم نحو 150 إلى 250 ألف عامل فى مختلف التخصصات ، فيما عدا الأطقم الطبية التى لم تتوقف عن السفر منذ أزمة كورونا سواء الأطباء أو الممرضين أو الصيادلة. 
 
وأضاف إمام ، فى تصريح خاص لـ " اليوم السابع " إن الاجراءات التى طالبت بها السلطات السعودية ،  كشف لـ "  pcr " للعمالة بالاضافة إلى إعادة الكشف الطبى لكافة العمال الذين حصلوا على تأشيرات مسبقة ثم السفر مباشرة فى حالة عدم اصابتهم بالفيروسات، كما ستبدأ الشركات فى انهاء أوراق العمالة الجديدة بعد انتهاء سفر المؤجلين خلال الفترة المقبلة.
 
وتابع قائلا : إن عدد فرص العمل التى كانت تتوفر شهريا للعمالة المصرية فى دول الخليج وفى مقدمتها السعودية تبلغ 55 ألف فرصة شهريا متنوعة ما بين عمال ومهندسين ومندوبين المبيعات والتسويق وعمال المقاولات، موضحا أن المملكة العربية السعودية ، تستحوذ على النصيب الأكبر من العمالة المصرية فى مختلف القطاعات .

اخبار الاقتصاد

كورنا

توظيف العمالة

السعودية

حمدى امام

كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

شعبة إلحاق العمالة تنتظر قرار فتح السوق السعودى لعودة التوظيف

الخميس، 10 سبتمبر 2020 03:00 ص

شعبة الحاق العمالة: متوسط 9 آلاف عامل مصرى عالقين عن السفر للخليج بسبب كورونا

الأربعاء، 08 أبريل 2020 05:00 ص

شعبة إلحاق العمالة تدفع برئيسها لانتخابات الغرفة التجارية بالقاهرة

الأربعاء، 24 أبريل 2019 02:09 م

شعبة إلحاق العمالة: فتح أسواق أوروبا أمام العمالة المصرية بشكل رسمى قريبا

الأحد، 07 أبريل 2019 08:32 م

مواطنة سعودية تفتتح أول مطعم نسائى فى المملكة العربية السعودية.. فيديو وصور

الأربعاء، 07 أكتوبر 2020 07:18 م

تراجع إصابات فيروس كورونا في السعودية للأسبوع الثانى بتسجيل 468 إصابة

الأربعاء، 07 أكتوبر 2020 03:17 م

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بنسبة 0.13% بختام الأربعاء

الأربعاء، 07 أكتوبر 2020 02:59 م

صندوق الاستثمارات العامة السعودى يجرى محادثات لشراء حصة بمجموعة اللولو الإماراتية

الأربعاء، 07 أكتوبر 2020 09:27 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة