الجيش الإيراني يعلن وضع كل الإمكانات الطبية العسكرية في خدمة مرضى كورونا

كتب أحمد عرفة

أعلن قائد القوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقرى، أنه بعد تكليف من المرشد الأعلى الإيرانى علي خامنئي، تم وضع كل الإمكانات الطبية العسكرية للجيش الإيراني فى خدمة مرضى كورونا.

ووفقًا لموقع روسيا اليوم، أعلنت الهيئة العامة للقوات المسلحة الإيرانية، أنه تبعا لتقبل مرضى فيروس كورونا وتقديم الخدمات الطبية لهم خلال الأشهر 8 الماضية في المستشفيات والمراكز الطبية التابعة للقوات المسلحة، وبعد إيعاز القائد العام للقوات المسلحة، تم وضع كل المراكز الطبية والمستشفيات التابعة للقوات المسلحة بطاقاتها القصوى في خدمة المرضى المصابين بكورونا.

وفى وقت سابق أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، فى إحاطة صحفية حول آخر مستجدات فيروس كورونا اليوم الخميس، وفاة 230 حالة ليصل إجمالى حالات الوفاة 27.888، وتسجيل 4392 إصابة جديدة بالفيروس المستجد ليصل إجمالى حالات الإصابات المؤكدة 488.236، وإجمالى الحالات الحرجة 4335 حالة.