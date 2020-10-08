التعليم تمنح طلاب الدمج بـ 3 ثانوى تسهيلات فى الأوراق المطلوبة.. اعرف التفاصيل

محمود طه حسين

خففت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى من الأوراق المطلوبة من طلاب الدمج بالصف الثالث الثانوى، موضحة أنه فى ضوء اتخاذ إجراءات الدمج للطلاب فى الصف الثالث الثانوى العام والفنى، ونظرا لما تمر به المرحلة من انتشار فيروس كورونا وضرورة السعى نحو التسهيل على الطلاب لمواجهة فيروس كورونا، وما يتطلبه الأمر من تجهيز ولى الأمر لأوراق الدمج الخاصة بتقدم ابنه للامتحانات، يتعين على إدارة التربية الخاصة بالمديريات التعليمية الاكتفاء بمجموعة من الأوراق.



وأوضحت الوزارة أن اللجنة تكتفى بالحصول على": بيان قيد لطالب مختوم بختم شعار الجمهورية، إضافة إلى آخر مقياس ذكاء تم تقديمه للجنة، وآخر قرار دمج تم تقديمه للجنة مع الاستعانة بآخر تقرير طبى تم تقديمه للجنة الدمج"، مع اعتماد مدير إدارة التربية الخاصة للتقارير السابقة والأوراق بختم شعار الجمهورية بنفسه وليس ولى الأمر دون العرض على اللجان الطبية المختصة، ويكتفى بما سبق من أوراق وقاية للطلاب من فيروس كورونا فى المرحلة القادمة حيث أنهم مدمجين فى المراحل الدراسية السابقة.