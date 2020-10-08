التعليم تبدأ تدريب معلمى الصفوف الأولى 14 أكتوبر استعدادا للعام الدراسى الجديد

كتب محمود طه حسين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه فى ضوء الاستعداد للعام الدراسى الجديد المقرر له أن يبدأ 17 أكتوبر الحارى، تقرر أن يتم عقد تدريب للمعلمين عبر شبكة الفيديو كونفرانس على أن يتم التنسيق مع مدير إدارة التطوير ومدير التعليم الابتدائي.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى 13 أكتوبر لتدريب إدارات التطوير ومسئولى التعليم الابتدائي بالمديريات والإدارات، و14 أكتوبر لمعلمى الصف الثانى والثالث الابتدائى، ويتم التدريب على فترات خلال اليوم وتستمر مدة التدريب ساعتين ولا يزيد عدد الافراد عن 35 معلما مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، على أن يتم تدريب معلمى الصف الأول الابتدائي 15 أكتوبر الجارى.

أكد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى تصريحات له اليوم، أن تقسط المصاريف خلال العام الدراسى على دفعتين أو أربع دفعات على أن يتم استكمالها قبل نهاية العام الدراسى للتيسير على أولياء الأمور.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، حددت المصروفات الدراسية للعام الدراسى الجديد 2020،2021، لطلاب المدارس الحكومية، موضحة أنه فى مرحلة رياض الأطفال حتى الصف الثالث الابتدائى 300 جنيه، ومن الصف الرابع حتى الثالث الإعدادى 200 جنيه، ومن الصف الأول الثانوى حتى الصف الثالث الثانوى 500 جنيه، وصفوف التعليم الثانوى الفنى بكافة أنواعه وأنظمته 200 جنيه.

وكشفت وزارة التربية والتعليم عن الفئات التى تم إعفاؤها من المصاريف، وهى: أبناء شهداء ثورة 25 يناير، وأبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعى والمساعدات والمعاشات المقدمة من وزارة التصامن، والطلاب يتامى الأب، وأبناء المرأة المعيلة ومهجورة العائل والمطلقة، وأبناء المكفوفين وذوى الاحتياجات الخاصة، وأبناء الذكور المفرج عنهم من السجون حديثا بدون دخل ثابت، وأبناء مصابى الثورة، طلاب مدارس حلايب وشلاتين وأبو رمادة بالبحر الأحمر ومدارس شمال سيناء، وطلاب مدارس التربية الخاصة ومدارس الفصل الواحد ومدارس التعليم المجتمعى، والطلبة المتحررين من الأمية الملتحقين بالمدارس".