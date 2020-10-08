التضامن تكشف خطة توصيل المعاشات للمنازل لمن يبلغ سنهم 80 عاما.. فيديو

إبراهيم سعيد

أكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، أنه سيتم توصيل المعاشات لمن يبلغ سنهم 80 عامًا بالتنسيق مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، حيث تم الاتفاق مع إحدى الشركات لتقديم هذه الخدمة، للتعرف على منازل الراغبين فى الحصول على هذه الخدمة، مؤكدة أن هذه الآلية جديدة .

وأكدت خلال مداخلة برنامج "اليوم" المذاع على فضائية DMC، أنه سيتم البدء بسن الـ80 عاما، وسيتم تخصيص لون لكل فئة عمرية من المسنين، حيث يتم تقسيمها بالألوان: "من 60 حتى 80 عاما لون، ومن 80 حتى 90 عاما لون آخر"، مشيرة إلى أن هناك خطة للوصول لسن 75 و70 عاما، مؤكدة أنها تشجع المحفظة الإلكترونية والدفع الإلكترونى، ولكن تم إيجاد قناة آخرى للصرف وهى توصيل المعاشات للمنازل .

وأضافت أنه تم عمل العديد من التدخلات لكبار السن منها الإعفاء الكامل من تكاليف المواصلات العامة بما فيها السكة الحديد، ومحطات المترو والمواصلات العامة لمن هم 70 سنة فأكثر، ومن هم 60 سنة فأكثر يتم الإعفاء بنسبة 50%، لافتة إلى أنه ببطاقة الرقم القومى سيحصل المسنين على هذه الميزة .

وأوضحت الوزيرة، أن الوزارة أعدت مشروع قانون للمسنين، وأرسلته للعرض على مجلس الوزراء قبل إرساله لمجلس النواب في دورته الجديدة، لافتة إلى أن أهم ما يميزه هو إصدار بطاقة ذكية تحمل عدة خدمات للمسن في المعاشات ودور الرعاية والخدمات الحكومية.

وأعلنت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعى، زيادة الدعم خلال الشهر الجارى فقط، للمستفيدين من برنامج كرامة بقيمة 100 جنيه، خلال شهر أكتوبر، لما يقرب من 409 آلاف مواطن لمن يزيد عمرهم على 65 عامًا، بتكلفة إجمالية تصل 41 مليون جنيه، ليزيد إلى 550 جنيها بدلًا من 450 جنيهًا.

وألمحت الوزيرة إلى أن من يحصل على هذه الزيادة هم مستفيدي دعم كرامة، ومعاش الضمان الاجتماعي، مشددة على أن هذه الزيادة سيجرى إضافتها يوم 15 أكتوبر الجارى، مشيرة إلى أنها قررت زيادة الدعم، في إطار اليوم العالمي للمسنين.

وأضافت أن القيادة السياسية تهدف لدعم كبار السن بكل السبل ولا تدخر جهدا في تلبية جميع احتياجاتهم، حيث تحصل هذه الفئة على جميع أشكال الدعم، التي تشمل التأمين الصحي والتموين والدعم النقدي.