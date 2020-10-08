اليوم السابع
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التسويق السياحى بالأقصر يعلن حصول 11 فندقا عائما على شهادات السلامة الصحية

الخميس، 08 أكتوبر 2020 08:00 ص
التسويق السياحى بالأقصر يعلن حصول 11 فندقا عائما على شهادات السلامة الصحية الفنادق العائمة - أرشيفية
الأقصر – أحمد مرعى

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كشف الخبير السياحى محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر وأسوان، أنه يجرى العمل على قدم وساق لدعم السياحة النيلية عقب قرار الدكتورخالد العنانى وزير السياحة والآثار بعودتها مطلع شهر أكتوبر الجارى، حيث حصل حتى الآن 11 فندق عائم على شهادات السلامة الصحية، من 22 فندق تعمل بين الأقصر وأسوان تقدموا مؤخراً بطلبات للحصول على تلك الشهادات من الوزارة.

وأضاف رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر وأسوان، لـ"اليوم السابع"، أنه حصلت تلك الفنادق العائمة الـ11 مؤخراً على شهادات السلامة الصحية، عقب التأكد من قبل الوزارة من إستيفاء الفنادق لكافة الضوابط والشروط اللازمة.

وكان قد أعلن عبد الفتاح العاصى، مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية أنه تسلم 11 من 22 فندقا عائما بين الأقصر وأسوان الذين تقدموا للحصول على شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارتى السياحة والآثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية، هذه الشهادة،بعد التأكد من استيفائها لكافة ضوابط السلامة الصحية التى وضعتها الوزارة، حيث يأتى ذلك فى ضوء استئناف الفنادق العائمة  (Nile Cruises) بين الأقصر وأسوان لرحلاتها منذ أول أكتوبر الجارى.

وأشار عبد الفتاح العاصى، إلى أن فندقين من هذه الفنادق بدأت رحلاتها السياحية بالفعل بعد حصولها على الشهادة المعتمدة حيث استقبلا سائحين من دول أمريكا وفرنسا وأسبانيا، وأضاف أن الفنادق العائمة التى تم فحصها حتى الآن وثبت عدم استيفائها للاشتراطات ستعمل علي توفيق أوضاعها وإعادة عملية الفحص لها لاحقا، لافتا الي أن لجان الفحص مستمرة في أعمال التفتيش تباعا علي باقي الفنادق العائمة والتي تقدمت بطلبات للحصول علي شهادة السلامة الصحية المعتمدة للتشغيل بنسبة إشغال 50% من الطاقة الاستيعابية لها وفقا لضوابط التشغيل الخاصة بالفنادق العائمة.

 


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