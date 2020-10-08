جاء ذلك خلال الاجتماع السنوي لمجلس محافظي البنك لعام 2020، والذي يقام افتراضيا هذا العام بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، وتم تأجيله لينعقد في أكتوبر الجاري، بدلا من موعده الذي كان محددا بمايو الماضي.

وتشغل باسو منصب المدير العام للخزانة الفرنسية ووزيرة المالية والاقتصاد، وستتسلم مهام منصبها الجديد في وقت لاحق من العام الجاري.

وتنافس على رئاسة البنك ثلاثة مرشحين تقدموا بأوراقهم قبل الموعد النهائي لتلقي طلبات الترشح في 13 أبريل الماضي، وأعلن عنهم الأمين العام للبنك؛ وهم تاديوس كوسينسكي وزير المالية بجمهورية بولندا، وبيير كارلوا بادوان عضو البرلمان الإيطالي، وأوديل رينو باسو المدير العام للخزانة الفرنسية ووزير المالية والاقتصاد.

وقالت رينود باسو في كلمة لها عقب انتخابها "إنه شرف عظيم بالنسبة لي انتخابي رئيسة جديدة للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، هذه المؤسسة الفريدة. أود التعبير عن شكري لجميع الدول التي دعمت ترشحي، وأتطلع قدما للعمل مع جميع حملة الأسهم، الإدارة وفريق عمل البنك خلال الأشهر المقبلة، لتطبيق خارطة الطريق الطموحة التي تمت الموافقة عليها خلال الاجتماع السنوي".

وقال القائم بأعمال رئاسة بنك EBRD يورجن ريجتريك "أهنئ اوديل رينود باسو لانتخابها، فهي ستقدم خبرة عالمية ضخمة إلى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وسيصبح البنك في أيد أمينة فيما يكتب فصلا جديدا في مسيرة نجاحه الممتدة لثلاثين عاما ."

