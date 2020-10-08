اليوم السابع
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الأمير وليام يطلق جائزة عالمية للبيئة

الخميس، 08 أكتوبر 2020 08:28 ص
الأمير وليام يطلق جائزة عالمية للبيئة الأمير وليام
رويترز

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يُطلق الأمير وليام اليوم الخميس، جائزة عالمية قيمتها عدة ملايين من الجنيهات الاسترلينية تستهدف حل بعض أكبر المشكلات البيئية في العالم.

وستمنح الجائزة التي ستعرف باسم (جائزة إيرث شوت) خمسة فائزين جوائز قيمة كل منها مليون جنيه إسترليني (1.29 مليون دولار) سنويا على مدى السنوات العشر القادمة تخصص لمجالات حماية واستعادة الطبيعة، ونظافة الهواء، وإحياء المحيطات، وتقليل النفايات والتغير المناخي.

وستبدأ الترشيحات للفائزين في الأول من نوفمبر قبل مراسم منح الجوائز الخمس الأولى في خريف العام القادم.

وقال الأمير وليام وهو حفيد الملكة إليزابيث والثاني في ترتيب ولاية العرش البريطاني إن التغيير ضروري في العقد القادم للمساعدة في حماية البيئة واستعادتها.

وأُعلن عن هذه الجوائز لأول مرة في ديسمبر الماضي.

 


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جائزة عالمية للبيئة

جائزة إيرث شوت

إحياء المحيطات

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