اليوم السابع
Ads
الخميس، 08 أكتوبر 2020 11:00 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الآثار تؤكد سلامة الجامع الأزهر وعناصره المعمارية والزخرفية من الحريق

الخميس، 08 أكتوبر 2020 06:53 م
الآثار تؤكد سلامة الجامع الأزهر وعناصره المعمارية والزخرفية من الحريق رئيس قطاع الآثار الاسلامية والقبطية واليهودية فى زيارة للجامع الأزهر
كتبت آمال رسلان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

توجه اليوم الدكتور أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الاسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار على رأس لجنة أثرية علمية إلى الجامع الأزهر الشريف، وذلك لتفقد الجامع والاطمئنان على العناصر والزخارف الاثرية الموجوده به.

وبعد المعاينة، أكد الدكتور أسامة طلعت أن الجامع الأزهر وعناصره المعمارية والزخرفية و الأثرية سليمة ولم تمس و في حالة جيدة من الحفظ، مشيرا إلى ان الحريق الذي نشب هو حريق محدود في إحدى الغرف الخلفية بالدور الثالث للمسجد، و هي غرفة حديثة ليس بها أية زخارف أو عناصر معمارية أثرية.

وكان الدكتور هانى عودة، مدير الجامع الأزهر الشريف، قد كشف ان الحريق الذى وقع أمس بالجامع لم يسفر عن خسائر فى الأرواح أو مبنى الجامع، حيث كان فى غرفة بالدور الثالث تطل على شارع محمد عبده "الباطنية"، موضحًا أن تلك الغرفة هى واحدة من 72 غرفة أخرى بنفس الدور، مشيرًا إلى أن الغرف خالية ومازالت فى أعمال الترميم، لافتًا إلى أن الغرفة التى وقع بها الحريق ربما كانت تحتوى على بعض المواد المستخدمة فى أعمال الترميم.

وأوضح مدير الجامع الأزهر الشريف، أن صحن الجامع به أجهزة إنذار مبكر لكشف الحريق، وأن الجامع يحيطه العديد من كبائن حنفيات الحرائق لمواجهة مثل تلك الأمور لقدر الله، لافتاً إلى حرص فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، على متابعة تداعيات الحريق، واطمأن فضيلة الإمام الأكبر، من خلال تواصله هاتفيا مع إدارة الجامع الأزهر على عدم تأثر مبنى المسجد والمناطق الرئيسية به، بما فيها التجديدات الحديثة، مطالبا بموافاته بتقرير عاجل وشامل حول الأضرار الملحقة وسرعة معالجتها.

 

الازهر

جامع الازهر

حريق الازهر

الاثار

اخبار مصر

حريق الجامع الازهر

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

حريق الجامع الأزهر.. لا خسائر بالمبنى والأرواح.. هانى عودة: استخدمنا 4 طفايات حريق لإخماد النيران.. احتراق غرفة من أصل 72 غرفة بالدور الثالث وتأثر الأرضية والسقف لكونهما من الخشب.. الجامع مؤمن بجهاز إنذار مبكر

الخميس، 08 أكتوبر 2020 05:12 م

حريق الجامع الأزهر.. لا خسائر فى الأرواح وتأثر أرضية وسقف غرفة واحدة

الخميس، 08 أكتوبر 2020 04:46 م

الإمام الأكبر يطمئن على الجامع الأزهر ويطلب تقرير عاجل

الخميس، 08 أكتوبر 2020 02:54 ص

لحظة السيطرة على حريق اندلع داخل الجامع الأزهر.. فيديو

الخميس، 08 أكتوبر 2020 12:51 ص

مدير عام الجامع الأزهر: الحريق نتيجة ماس كهربائى .. ولا خسائر

الخميس، 08 أكتوبر 2020 12:47 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة