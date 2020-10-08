اعرف مصير مسجل خطر أشعل النار فى معاق ذهنيا رفض دفع الإتاوة بالمرج

أمرت نيابة المرج، بإحالة مسجل خطر إلى محكمة الجنايات، لمحاكمته بتهمة التعدى على شخص من ذوى الاحتياجات الخاصة وإحداث إصابته فى المرج.

كانت البداية بتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، بلاغا يفيد بأنه أثناء مرور قوة تابعة لقسم شرطة المرج تلاحظ لأفرادها تواجد شخص "مجهول الهوية" فى العقد الثالث من العمر به إصابات عبارة عن "جروح سطحية وحروق بالوجه والصدر واليدين"، فتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج، وتعذر سؤاله لكونه "من ذوى الاحتياجات الخاصة" – معاق ذهنياً".

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن المجنى عليه كان صحبة أحد الأشخاص مسجل خطر "فرض سيطرة" سبق اتهامه فى 40 قضية ومطلوب التنفيذ عليه فى 3 أحكام، وأنه وراء إحداث إصابته.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بسابقة تعرفه على المجنى عليه وحال تواجدهما بمحل سكنه طلب منه المُصاب مبلغ مالى، إلا أنه رفض فحدثت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها على المجنى عليه بالضرب، وقام بسكب كمية من سائل البنزين عليه وأضرم النيران به محدثاً إصابته المشار إليها، وتم بإرشاده ضبط زجاجة بها آثار لسائل البنزين بمسكنه والمستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.