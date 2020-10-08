ارتفاع صادرات مصر من البصل لـ327 ألف طن لجميع الأسواق العالمية

كتب عز النوبى

كشف تقرير الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة، أن صادرات البصل بلغت 327 ألف طن إلى جميع الأسواق العالمية، وجار الشحن والتصدير طبقا للاشتراطات الجديدة، مضيفا أن جميع الشحنات المصدرة تلتزم بالاشتراطات لمحطات ومراكز ومفارش وأعداد وتجهيز وتعبئة البصل الطازج "الناشف" للتصدير، وتطبيق جميع الاشتراطات الحجرية على شحنات البصل المصدر.

وقال الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن صادرات البصل تحتل المركز الثالث، بعد الموالح والبطاطس، ويجرى الشحن والفرز والتعبئة لجميع صادرات الخضر والفاكهة حاليا، مشيرا إلى أن إدارة الحجر الزراعى، تواصل تكثيف اللجان الفنية فى مختلف مواقع التصدير بالمنافذ الحدودية والموانئ البحرية والبرية ومحطة الفرز والتعبئة لتسهيل أعمال الرقابة على الصادرات الزراعية، وبلغت صادرات البصل 327 ألف طن وجار الشحن والتصدير.

فيما تواصل الإدارة المركزية للحجر الزراعى، تطبيق المنظومة الجديدة لتصدير الخضر والفاكهة، والتوسع فى فتح أسواق جديدة، ضمن خطة زيادة الصادرات الزراعية وفقًا للمعايير الدولية لجودة الصادرات، وتطبيق نظم التتبع للمنتجات التصديرية خلال مراحل الزراعة والإنتاج والتعبئة والتصدير وتعد إحدى أدوات نجاح السياسة التصديرية لمصر.

وتؤكد وزارة الزراعة أن المنتجات الزراعية المصرية تغزو حاليا معظم دول العالم بما فى ذلك الأسواق الأوروبية والأمريكية التى تضع مواصفات فنية قاسية على واردتها من السلع الغذائية ، موضحة أن مصر لا تسمح بتصدير أى سلع غذائية غير جيدة أو لا تتوافر فيها المواصفات الفنية التى تضعها الدول المستوردة، وذلك حفاظا على سمعة السلع المصرية فى الأسواق العالمية.