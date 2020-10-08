اليوم السابع
Ads
الخميس، 08 أكتوبر 2020 04:46 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

ارتفاع أسعار الذهب السعودي اليوم الخميس .. عيار 24 بــ 228.41 ريال

الخميس، 08 أكتوبر 2020 02:08 م
ارتفاع أسعار الذهب السعودي اليوم الخميس .. عيار 24 بــ 228.41 ريال ذهب
كتبت : سماح حمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ارتفعت أسعار الذهب السعودى اليوم الخميس 8-10-2020، حيث بلغ سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية لـ 228.41 ريال سعودى مقابل سعره أمس كان بـ 227.67 ريال سعودى، وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى:

سعر الذهب عيار 24

بنحو  228.41 ريال  بما يعادل  60.89$

سعر الذهب عيار 22  

بنحو  209.38 ريال  بما يعادل  55.82$
 

سعر الذهب عيار 21   
 

بنحو 199.87 ريال  بما يعادل  53.28$

 

سعر الذهب عيار 18   
 

بنحو  171.31 ريال  بما يعادل  45.67$

سعر الذهب عيار 14   

بنحو  133.24 ريال  بما يعادل  35.52$

سعر الذهب عيار 12  

بنحو  114.21 ريال   بما يعادل  30.45$

سعر أوقية الذهب

بنحو  7,104 ريال   بما يعادل  1,894$

سعر جنيه الذهب  

بنحو 1,599 ريال   بما يعادل   426.27$

سعر كيلو الذهب

بنحو 228,415 ريال  بما يعادل 60,894$
 
 
صعدت أسعار الذهب على نحو طفيف اليوم الخميس بدعم من تراجع الدولار وتجدد التفاؤل بشأن بعض مساعدات تخفيف تداعيات جائحة كورونا في الولايات المتحدة، فيما يترقب المستثمرون بيانات طلبات إعانة البطالة الأسبوعية لقياس مدى متانة أكبر اقتصاد عالمي.
 
وزادت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1888.46 دولار للأوقية (الأونصة) كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 % إلى 1892.80 دولار للأوقية.
 
وبعدما أنهى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مفاوضات بشأن اتفاق تحفيز أكبر نطاقا كتب على تويتر أنه يتعين على الكونجرس الموافقة على منح مساعدات مالية لشركات الطيران والشركات الصغيرة وشيكات حوافز بقيمة 1200 دولار للأفراد مما يعزز آمالا بشأن التوصل لاتفاق جزئي.
 

الذهب

اسعار الذهب السعودية

سعر الذهب اليوم

اليوم السابع بلس

عيار 18

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة