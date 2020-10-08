إنفوجراف.. خريطة انتشار الجماعات المتطرفة بأمريكا المهددة للانتخابات الرئاسية

كتب محمد جمال

أعربت الشرطة الفدرالية الأمريكية، عن قلقها من احتمال وقوع مواجهات عنيفة بين مجموعات متطرفة مع اقتراب الإعلان عن نتائج الانتخابات الأمريكية، وتحذر تقارير الأمن القومي بالولايات المتحدة، من تهديدات خطيرة من جماعات متطرفة محلية قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وتؤكد أنه بغض النظر عن نتيجة الانتخابات، هناك خطر جسيم يتمثل في أن الجماعات سواء اليمينية أو اليسارية قد تقوم بأعمال عنف يمكن أن تسفر عن نتائج مميتة، ونشرت وكالة الأنباء الإسبانية إنفوجراف يوضح أن خريطة الجماعات المتطرفة المحلية بالولايات الأمريكية...



خريطة الجماعات المتطرفة

وأوضح مدير مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي (إف بي آي) كريستوفر راي خلال جلسة أمام الكونجرس، أن جهازه يراقب مجموعات مسلحة اصطدمت على هامش تظاهرات مناهضة للعنصرية في بورتلاند في شمال غرب الولايات المتحدة وفي كينوشا قرب منطقة البحيرات العظمى.، وأضاف أمام نواب أميركيين "بات لدينا وقود إضافي لاشتعال العنف. لدينا مجموعات تتبنى وجهات نظر متعارضة تزيد من خطورة الوضع. لقد رصدنا ذلك في مدن عدة. وهذا أمر يقلقني".

وكان أفراد في مجموعات يمينية متطرفة وناشطون "مناهضون للفاشية" تسللوا بين متظاهرين مطالبين بإصلاح الشرطة وإنهاء العنصرية في الولايات المتحدة. ووقع قتلى جراء ذلك.