إعدام 11 طن أغذية فاسدة وغلق 26 منشأة غذائية وتحرير 97 محضرا بالشرقية.. صور

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية، بالتنسيق مع مفتشى مكتب الأغذية بإدارة الزقازيق الصحية ومباحث التموين، شنت حملة مشتركة للمرور على الأسواق والمنشأت الغذائية بمدينة الزقازيق .

وأسفرت عن ضبط 4 أطنان ونصف منتجات غذائية منتهية الصلاحية، وتم تحريز المضبوطات، وتحرير محضر جنحة صحية للمخالفات المضبوطة بمركز شرطة الزقازيق واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخلفات .

وفى ذات السياق، شنت إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية بالتنسيق مع مكاتب الأغذية بالإدارات الصحية بفاقوس وبلبيس وأولاد صقر والحسينية، حملات مكثفة للمرور على المنشات الغذائية بمراكز فاقوس وبلبيس وأولاد صقر والحسينية، أسفرت عن ضبط 5 منشأت بمركز بلبيس و6 منشأت بمركز أولاد صقر و 7 منشأت بمركز الحسينية و8 منشأت بمركز فاقوس باجمالى 26 منشأة غذائية تعمل بدون ترخيص وبهم نقص شديد فى الإشتراطات الصحية وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت لما تمثله من خطر داهم على الصحة العامة للمواطنين.

وأضاف وكيل وزارة الصحة أنه تم ضبط وإعدام 6 طن و407 كجم أغذية مختلفة عبارة عن "سكر، حلويات، وهوالك إنتاج حلويات، ومواد خام، ومعجنات، وزيت طعام، وخضروات، ومشروبات" لسوء التخزين، وكذلك وجود مياه راكدة أسفل المنتجات الغذائية، وأغذية بها تغير فى خواصها الطبيعية، وتم سحب 126عينة وإرسالها للمعامل لبيان من مدى صلاحيتها للإستهلاك الآدمي، كما تم تحرير 97 محضر جنحة صحية للمخالفات المضبوطة بمراكز الشرطة بفاقوس وبلبيس وأولاد صقر والحسينية.

وأكد وكيل وزارة الصحة استمرار الحملات المكثفة لمراقبة الأغذية على مختلف المنشآت الغذائية بالمحافظة وضبط المخالف منها حفاظاً على صحة وسلامة الجميع .

أغذية فاسدة

أغذية فاسدة

أغذية فاسدة