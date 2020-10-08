اليوم السابع
Ads
الخميس، 08 أكتوبر 2020 04:46 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

إضراب فى قطاع النفط النرويجى سيؤثر على 966 ألف برميل من المكافئ النفطى

الخميس، 08 أكتوبر 2020 02:17 م
إضراب فى قطاع النفط النرويجى سيؤثر على 966 ألف برميل من المكافئ النفطى نفط - صورة أرشيفية
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال اتحاد النفط والغاز النرويجي اليوم الخميس إن التوقف الراهن في الإنتاج بسبب الإضراب المستمر في قطاع النفط والغاز سيزيد إلى 966 ألف برميل من المكافئ النفطي يوميا بحلول 14 أكتوبر ما لم يتم التوصل لحل للأزمة في الوقت الحالي.

وكانت قد أظهرت بيانات رسمية نشرت، أن إنتاج النرويج من النفط الخام ارتفع في يوليو عن الشهر السابق مجاريا إلى حد كبير التوقعات الرسمية، كما زاد إنتاج الغاز الطبيعي.

وأشارت البيانات التي أصدرتها إدارة البترول النرويجية إلى أن إنتاج البلاد من النفط الخام ارتفع 12.7 بالمئة من يونيو ليصل إلى 1.74 مليون برميل يوميا، مقارنة مع التوقعات الرسمية البالغة 1.73 مليون برميل يوميا.


نفط

النرويج

الغاز

قطاع النفط

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة