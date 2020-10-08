إسبانيا تفتح تحقيقا حول نفوق 20 ألف كتكوت فى مطار بارخاس.. صور

كتبت فاطمة شوقى

نفق ما بين 20000 و23000 كتكوت بين الثلاثاء والأربعاء من هذا الأسبوع فى مطار ادولفو سواريز ببارخاس، Adolfo Suárez Madrid-Barajas بعد قضاء عدة أيام - دون طعام أو ماء أو تدفئة ضرورية - فى منطقة تحميل بمرافق المطار، ووفقًا لبيانات وحدة المديرية العامة للشرطة التى تحقق فى القضية، لم يتبق سوى 3000 منهم فقط حتى الآن.

وأشارت صحيفة "لابانجورديا" الإسبانية إلى أن عملاء من الشرطة الوطنية اكتشفوا نفوق هذه الطيور التى كانت فى صنادق بمحطة الشحن بمطار بارخاس بمدريد، وتعطل نقل تلك الصناديق بسبب الامطار وتم تركهم دون توفير الماء والطعام والتدفئة لهم، ويتم الآن التحقيق حول المسئولين عن هذا الحادث.



اسبانيا

وتسبب تعفن الكتاكيت الميتة فى رائحة نفاذة زادت من سوء ظروف أولئك الذين ما زالوا على قيد الحياة.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه تم الإبلاغ الشركة المسؤولة عن الشحنة بهذا الوضع لكنها لم تعتن بهم وتركتهم مهجورة حتى تدخل الشرطة، وقامت جمعيتان لحماية الحيوانات برعاية الكتاكيت الحية، ولكن بسبب الظروف التى عانوا منها مات معظمهم ولم يبق منهم سوى 3000 على قيد الحياة.



إسبانيا ومطار بارخاس

وأعربت إحدى الكيانات المسؤولة عن هذه الحيوانات هى جمعية حرية الحيوان ورعايته (ألبا)، عن أسفها لأن مصادر الحرارة "لم تكن كافية لجميع" الكتاكيت ولم يكن لديها "القوة الكافية".



كتاكيت

من جانبها، تواصل الشرطة الوطنية جهودها لتوضيح الحقائق وتسوية مسؤولية المتورطين بجريمة محتملة تتمثل في الإساءة للحيوانات.