اليوم السابع
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إحالة موظف و6 مسجلين للجنايات بتهمة سرقة 20 سيارة وتزوير أوراقها لبيعها فى النزهة

الخميس، 08 أكتوبر 2020 03:00 ص
إحالة موظف و6 مسجلين للجنايات بتهمة سرقة 20 سيارة وتزوير أوراقها لبيعها فى النزهة سرقة سيارة - ارشيفية
كتب كريم صبحى

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قررت نيابة النزهة، إحالة موظف و6 مسجلين خطر، إلى محكمة الجنايات، لمحاكمتهم بتهم تكوين تشكيل عصابى لسرقة السيارات وتزوير أوراقها وبيعها.
 
 
وتمكنت مباحث شرطة مكافحة سرقات السيارات، من القبض على شخص كون تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة السيارات و تزوير أوراقها بالاشتراك مع 6 مسجلين خطر بمنطقة النزهة، وحيازتهم 20 سيارة مسروقة وأوراق مزورة لها.
 
 
كانت البداية بتلقى قسم شرطة النزهة، بلاغات من مواطنين بسرقة سيارتهم فى أماكن متفرقة بدائرة القسم، وبتكثيف التحريات تبين أن وراء السرقة تشكيل عصابى، يقوده شخص تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة السيارات وتزوير اوراقها فتم القبض عليهم.
 
 
وكشفت التحقيقات الأولية، أن المتهمين استولوا على 20 سيارة وضبط بحوزتهم أوراق مزورة للسيارات حتى يتمكنوا من بيعها حيث كونوا تشكيلا عصابيا لسرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع بعدد من الشوارع والاماكن بمناطق مختلفة فى القاهرة.
 
 
ويستجوب رجال المباحث المتهمين لبيان ارتكابهم وقائع اخرى مماثلة والتحفظ على السيارات المسروقة للوصول إلى أصحابها. 

 


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