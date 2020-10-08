إحالة عاطل للجنايات بعد اتهامه بحيازة كمية مخدر الشادو بالمعصرة

قررت نيابة حلوان إحالة عاطل لمحكمة الجنايات، بعد القبض عليه متلبسا بحيازة كمية من مخدر الشادو قبل ترويجها على عملائه بالمعصرة.

ونجحت حملة من رجال المباحث بالقاهرة، فى القبض على عاطل له معلومات مسجلة، حال تواجده بمنطقة سكنه فى المعصرة، وبحوزته كمية من مخدر الشادو وزنت 115 جراما - مبلغ مالى – هاتف محمول – سلاح أبيض، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.

وفى إطار الحرص على محاربة الاتجار بالمواد المخدرة، وضعت الدولة قوانين صارمة بعقوبات مشددة لحائزى المخدرات سواء بقصد التوزيع، أو الاتجار، أو التعاطى.

وتعاقب المادة 33 من قانون العقوبات كل من يمارس الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن بدء من السجن المشدد 3 سنوات، وحتى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة ما بين 100 و 500 ألف جنيه، فى حال تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شىء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما تنص المادة 34، على أن عقوبة الإتجار بالمخدرات داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى.

الظروف التى يتم تخفيف العقوبة فيها :

وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات إلى الحبس من سنة و5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 200 جنيه ، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه، فى حالة إذا كانت المواد المضبوطة ضعيفة التخدير، أو مواد طبيعية.