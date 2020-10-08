إبراهيم عيسى يفضح جرائم زوج شقيقة حسن البنا الجنسية فى حق سيدات الإخوان

كتب أيمن رمضان

كشف الكاتب إبراهيم عيسى، خلال تقديمه برنامج "أصل الجماعة"، المذاع عبر قناة "ON"، قضية عبد الحكيم عابدين سكرتير مكتب إرشاد جماعة الإخوان الإرهابية، وزوج أخت حسن البنا مؤسس الجماعة، والتي تفجرت في أواخر عام 1945، عندما اشتكى عدد من عناصر الجماعة إلى أعضاء مكتب الإرشاد، بأن عابدين شخص سيىء الخلق كونه اعتدى على أعراض أزواجهن.

وتابع عيسى: إن الشكوى أكدت أن عبد الحكيم عابدين كان يدخل بيوت عناصر الجماعة تحت شعار العمل الدعوى والاجتماعى وحدثت الجرائم الجنسية بعدما تخير ضحاياه بدقة، موضحاً أن عابدين كان له جرائم جنسية مع زوجات عناصر الجماعة.

وأكد "عيسى"، أن عابدين، لم يدر في خلده أن يتم فضح أمره، كونه زوج شقيقة مؤسس الجماعة، بالإضافة إلى أن عناصر الجماعة لا يستطيعون الحديث بهذا الأمر خوفاً من الفضيحة، لافتاً إلى أنه عقب كثرة شكاوى الإخوان إلى أعضاء مكتب الإرشاد تسبب في إحداث ضجة استدعت تحقيقا دام لمدة عام، وتابع:"تدخل البنا بكل ثقله وتم تبراءة عابدين".