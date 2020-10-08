أوقاف سوهاج تعلن الاستمرار فى الإجراءات الاحترازية ولم ترصد أية مخالفات

سوهاج محمود مقبول

نفذت مديرية الأوقاف بمحافظة سوهاج حملت مكبرة على كافة المساجد على مستوى الإدارات بالمحافظة وذلك للتأكد من استمرار التزام المساجد بتعليمات وزارة الأوقاف بشأن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا مع الاستمرار في غلق دورات المياه داخل المساجد ولم ترصد اللجان أي مخالفات خلال عملية المرور صرح بذلك الشيخ على طيفور وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج.

وأضاف طيفور أنه تم تشكيل لجان من المفتشين ومديرين الإدارات وتم المرور على المساجد طبقا لخطة موضوعه وتم التأكد من التزام المصلين بالكمامات والمصليت ووضع العلامات على أرض المسجد مع الإلتزام بوجود التباعد الإجتماعى بين المصلين والإستمرار في عمليات التطهير الخاصة بالمواد المطهرة داخل المساجد عقب كل صلاة.

واشار طيفور فى تصريح خاص لليوم السابع أن محافظة سوهاج بها 6972 مسجدا حكوميا و1657 مسجدا أهليا و414 زاوية حكومية و297 زاوية أهلية بإجمالى 9340 مسجدا وأننا مستمرون في تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وفى مقدمتها إغلاق أماكن الوضوء والحمامات وتطهير المساجد قبل وبعد كل صلاة ولا يسمح للمصلين فى الاستمرار بالمسجد بعد انتهاء الصلاة.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج أن التزام المصلين بالقواعد والإجراءات الاحترازية هو العامل الأساسي فى استكمال فتح المساجد حتى تعمل بكامل طاقتها بالإضافة إلى تعاون العمد والمشايخ والأئمة بالقرى والمراكز نحو تنظيم المصلين وإقناعهم بضرورة الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية.

وأشار طيفور أن الأضرحة سوف تستمر فى عملية الإغلاق حتى يتم صدور قرار فى هذا الشأن وتواجد الإمام أو المسئول عن المسجد فى جميع الصلوات، وعدم ترك مفاتيح المسجد مع أى شخص كان من غير العاملين بالأوقاف - فتح المسجد قبل موعد الأذان بعشر دقائق فقط ، وتكون الإقامة عقب الأذان مباشرة ، ويتم غلق المسجد بعد الصلاة بعشر دقائق وبما لا يجاوز نصف ساعة على الأكثر بعد الأذان فى جميع الصلوات - الاقتصار فى هذه المرحلة على فتح المساجد فقط دون الزوايا أو المصليات، وفى حالة الضرورة لعدم وجود مسجد نهائيًّا بالمنطقة يتم الفتح على قدر الضرورة بعد موافقة كتابية من مدير المديرية وتحت إشرافها بذات الضوابط المذكورة.