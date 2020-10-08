أوقاف دمياط تؤكد التزام مساجد المحافظة بالإجراءات وحظر استغلالها فى الدعاية

دمياط - عبده عبد البارى

تواصل مديرية الاوقاف بدمياط أعمال التفتيش والرقابة لمتابعة التزام المساجد بتعليمات وزارة الاوقاف.

وقال الشيخ محمد سلامة مدير عام الأوقاف بدمياط، أن كافة مساجد المحافظة مفتوحة للصلاة مع تطبيق الإجراءات الوقائية اللازمة وتم الالتزام بغلق دورات المياه

وأوضح فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن هناك حالة واحدة وقعت بمسجد الغنيمية الكبير بإدارة فارسكور، وكانت بسبب أداء صلاة الجنازة قبل اتخاذ قرار بالسماح بها بالمساجد الكبرى، وتم إحالة خطيب المسجد للتحقيق بوزارة الاوقاف وتم العفو عنه نظرا لأنه كفيف.

وأكد سلامة أنه تم التشديد جميع الائمة باتخاذ الإجراءات الحاسمة ضد أى محاولة لاستغلال المساجد فى الدعاية الانتخابية بمناسبة انتخابات مجلس النواب، وذلك التزاما بتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والتى تقضى بحظر أى أنشطة أو تجمعات فى المساجد لغير الصلاة فى الظروف الراهنة، وأن أى محاولة لاستغلال المساجد بأى شكل من أشكال الدعاية الانتخابية محذرة بأنها ستتخذ الإجراءات القانونية الحاسمة تجاه من يقوم بذلك أو يسمح به أو يغض الطرف عنه.