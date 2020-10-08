اليوم السابع
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الخميس، 08 أكتوبر 2020 04:46 م
خالد صلاح
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أوبك تتوقع بلوغ الطلب على النفط ذروته أواخر العقد القادم

الخميس، 08 أكتوبر 2020 02:34 م
أوبك تتوقع بلوغ الطلب على النفط ذروته أواخر العقد القادم أوبك - صورة أرشيغية
رويترز

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قالت أوبك اليوم الخميس إن الطلب العالمي على النفط سيبلغ الذروة في أواخر العقد القادم وقد يبدأ في التراجع بحلول ذلك الوقت، في تحول كبير لمنظمة المنتجين تعكس التأثير المستمر لأزمة فيروس كورونا على الاقتصاد وعادات المستهلكين.

يأتي التنبؤ الصادر عن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، الوارد في توقعات النفط العالمي 2020 للمنظمة، في ظل تنامي عدد من التوقعات الأخرى بأن الجائحة ربما تمثل نقطة تحول لذروة الطلب على النفط.

وقالت أوبك إن استخدام النفط سيرتفع إلى 107.2 مليون برميل يوميا في 2030 من 90.7 مليون برميل يوميا في 2020، بانخفاض 1.1 مليون برميل يوميا عن توقعاتها لعام 2030 الصادرة العام الماضي وبما يقل عشرة ملايين برميل يوميا عن توقعها في عام 2007 للطلب في 2030.

 


اوبك

النفط

فيروس كورونا

كورونا

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