أوبرا الإسكندرية تحيى ذكرى "كمال الطويل" اليوم

الإسكندرية جاكلين منير

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر فى الثامنة من مساء اليوم الخميس حفلا فنيا لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار ومشاركة نجوم الفرقة والفنانة آيات فاروق وذلك بمناسبة ذكرى ميلاد الموسيقار الكبير كمال الطويل.

وأشارت دار أوبرا الاسكندرية، فى بيان لها، إلى أن برنامج الحفل يتضمن باقة متنوعة من روائع الموسيقار الراحل، يبدأ الفاصل الأول من الحفل بأوبريت الجيل الصاعد أداء فريق كورال فرقة أوبرا الإسكندرية، جويرية حمدى، ياسمين أسامة، مريم زينة، جنا إيهاب، عبد الرازق على، أحمد شعبان، وذلك احتفالا وتزامنا مع ذكرى أكتوبرالمجيدة، بينى وبينك ايه، ابنك يقولك يا بطل أداء الفنان أمير الرفاعى، ليه خلتنى احبك، بان عليا حبه أداء الفنانة سارة مجدى، انت مين، الناس المغرمين، أداء الفنان احمد رجب، كذلك أغانى طول عمرى احبك واشكيلك، غريبة منسية، أداء الفنانة هبة إسماعيل.

ومع الفاصل الثانى من الحفل تعرض الفرقة موسيقى "الحلوة" أداء عازف الأورج الأول، هشام نواره "بتلومونى ليه" "بلاش عتاب " أداء الفنان أيمن مصطفى ثم تختتم الفنانة أيات فاروق الحفل بتقديم باقة مختارة من أجمل الحان الموسيقار كمال الطويل.

يذكر أن فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى قد تم تأسيسها فى الموسم الفنى لعام 2004، وقدمت العديد من الحفلات الفنية الناجحة وشاركت فى العديد من المهرجانات المحلية والدولية.