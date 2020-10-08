أمن الشرقية يضبط المتهمين بالتعدى على عامل دليفرى وسرقته بالعاشر من رمضان

الشرقية - فتحية الديب

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، من ضبط المتهمين بالتعدى على عامل لتوصيل الطلبات، بدائرة قسم أول العاشر من رمضان وسرقته بعد تهديد بالسلاح الأبيض، حيث تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من عامل لتوصيل الطلبات، بقيام مجهولين بالتعدى عليه وإصابته بسلاح أبيض وسرقة حافظة نقوده، أثناء قيامه بتوصيل وجبة لهم.

تم تشكيل فريق بحث جنائي، قاده الرائد محمد أسامة، رئيس مباحث أول العاشر، برئاسة العميد مصطفى عرفة، رئيس فرع البحث الجنائى لفرع العاشر من رمضان، وتبين قيام 3 أشخاص جميعهم مقيمين دائرة القسم، بارتكاب الواقعة بقصد السرقة، وتم ضبطهم وأرشدوا عن المسروقات، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالتهم للنيابة العامة.