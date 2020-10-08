أسعار النفط تسجل 42.30 دولار لبرنت و40.22 دولار للخام الأمريكي

كتبت - مروة الغول

سجلت أسعار النفط اليوم، 42.30 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت مرتفعة بمقدار 31 سنتا أو ما يوازي 0.74 ٪ وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 40.22 دولار للبرميل مرتفعة بمقدار 27 سنتا أو ما يوازي 0.68 ٪.

وشهدت أسعار النفط اليوم ارتفاعا، إذ أخلى عاملون في قطاع النفط منصات في خليج المكسيك بالولايات المتحدة قبل الإعصار دلتا، بيد أن مخاوف الطلب على الوقود استمرت بفعل تبدد احتمالات إبرام اتفاق تحفيز أمريكي وبعد زيادة في مخزونات الخام الأمريكية وفقا لرويترز ومع توقعات بأن تزيد شدة الإعصار دلتا إلى عاصفة من الفئة الثالثة مع رياح تصل سرعتها إلى 193 كيلومترا في الساعة، قام منتجو النفط مثل شيفرون بإخلاء 183 منشأة بحرية وأوقفوا إنتاج 1.5 مليون برميل يوميا من النفط.

وخفضت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أول امس توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط فى 2021 بمقدار 280 ألف برميل يوميا إلى 6.25 مليون برميل يوميا وقلصت الإدارة في توقعها الشهري تقديرها لنمو الطلب في 2020 بواقع 300 ألف برميل يوميا إلى 8.62 مليون برميل يوميا.