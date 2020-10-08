ننشر أسعار العملات فى السعودية اليوم الخميس 8-10-2020، ومنها الدولار الأمريكى مقابل الريال، حيث سجل 1 دولار أمريكى نحو 3.75 ريال سعودى، وسجل 1 يورو بـ 4.41 ريال سعودى، وجاءت اسعار العملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى:
دولار أمريكى (USD)
1 دولار أمريكى = 3.75 ريال سعودي.
1 ريال سعودى = 0.27 دولار أمريكي.
يورو (EUR)
1 يورو = 4.41 ريال سعودي.
1 ريال سعودى = 0.23 يورو.
جنيه استرلينى (GBP)
1 جنيه استرلينى = 4.86 ريال سعودي.
1 ريال سعودى = 0.21 جنيه استرليني.
دولار كندى (CAD)
1 دولار كندى = 2.83 ريال سعودي.
1 ريال سعودى = 0.35 دولار كندي.
دولار أسترالى (AUD)
1 دولار أسترالى = 2.69 ريال سعودي.
1 ريال سعودى = 0.37 دولار أسترالي.
ين يابانى (JPY)
1 ين يابانى = 0.04 ريال سعودي.
1 ريال سعودى = 28.25 ين ياباني.
جنيه مصرى (EGP)
1 جنيه مصرى = 0.24 ريال سعودي.
1 ريال سعودى = 4.19 جنيه مصري.
درهم إماراتى (AED)
1 درهم إماراتى = 1.02 ريال سعودي.
1 ريال سعودى = 0.98 درهم إماراتي.
جنيه سودانى (SDG)
1 جنيه سودانى = 0.07 ريال سعودي.
1 ريال سعودى = 14.74 جنيه سوداني.
دينار جزائرى (DZD)
1 دينار جزائرى = 0.03 ريال سعودي.
1 ريال سعودى = 34.39 دينار جزائري.
دينار بحرينى (BHD)
1 دينار بحرينى = 9.950 ريال سعودي.
1 ريال سعودى = 0.10 دينار بحريني.
تراجعت الليرة التركية مقابل الدولار اليوم الخميس لتلامس مستوى منخفضا قياسيا بلغته في الجلسة السابقة بفعل تضرر المعنويات جراء مخاوف بشأن عقوبات أمريكية محتملة والصراع في منطقة القوقاز واضطراب العلاقات مع الاتحاد الأوروبي.
ودعا عضو جمهوري وآخر ديمقراطي في مجلس الشيوخ الأمريكي إدارة الرئيس دونالد ترامب أمس الأربعاء لفرض عقوبات على تركيا لشرائها منظومة الدفاع الروسية المضادة للطائرات إس-400 بعد تقرير ذكر أن تركيا ربما تعتزم إجراء اختبار شامل لها.
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