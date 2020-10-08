كتبت : سماح حمدى

ننشر أسعار العملات فى السعودية اليوم الخميس 8-10-2020، ومنها الدولار الأمريكى مقابل الريال، حيث سجل 1 دولار أمريكى نحو 3.75 ريال سعودى، وسجل 1 يورو بـ 4.41 ريال سعودى، وجاءت اسعار العملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى:



دولار أمريكى (USD)

1 دولار أمريكى = 3.75 ريال سعودي.

1 ريال سعودى = 0.27 دولار أمريكي.



يورو (EUR)

1 يورو = 4.41 ريال سعودي.

1 ريال سعودى = 0.23 يورو.



جنيه استرلينى (GBP)

1 جنيه استرلينى = 4.86 ريال سعودي.

1 ريال سعودى = 0.21 جنيه استرليني.



دولار كندى (CAD)

1 دولار كندى = 2.83 ريال سعودي.

1 ريال سعودى = 0.35 دولار كندي.



دولار أسترالى (AUD)

1 دولار أسترالى = 2.69 ريال سعودي.

1 ريال سعودى = 0.37 دولار أسترالي.



ين يابانى (JPY)

1 ين يابانى = 0.04 ريال سعودي.

1 ريال سعودى = 28.25 ين ياباني.



جنيه مصرى (EGP)

1 جنيه مصرى = 0.24 ريال سعودي.

1 ريال سعودى = 4.19 جنيه مصري.



درهم إماراتى (AED)

1 درهم إماراتى = 1.02 ريال سعودي.

1 ريال سعودى = 0.98 درهم إماراتي.



جنيه سودانى (SDG)

1 جنيه سودانى = 0.07 ريال سعودي.

1 ريال سعودى = 14.74 جنيه سوداني.



دينار جزائرى (DZD)

1 دينار جزائرى = 0.03 ريال سعودي.

1 ريال سعودى = 34.39 دينار جزائري.



دينار بحرينى (BHD)

1 دينار بحرينى = 9.950 ريال سعودي.

1 ريال سعودى = 0.10 دينار بحريني.