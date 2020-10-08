اليوم السابع
Ads
الخميس، 08 أكتوبر 2020 04:32 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

أذربيجان تنفى تفجير كاتدرائية أرمينية فى ناغورنو كاراباخ

الخميس، 08 أكتوبر 2020 03:50 م
أذربيجان تنفى تفجير كاتدرائية أرمينية فى ناغورنو كاراباخ الحرب بين أذربيجان وأرمينيا
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نفت أذربيجان تفجير كاتدرائية أرمينية فى إقليم ناغورنو كاراباخ، حيث الاشتباكات الدائرة بين أرمينيا، وأذربيجان، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

 

وفى وقت سابق أفادت مصادر إعلامية قبل قليل، باستدعاء أذربيجان سفيرها لدى اليونان للتشاور، فى غضون ذلك، خاضت أذربيجان وقوات من أصل أرمينى اشتباكات جديدة فى إقليم ناجورنو قرة باغ ومحيطه اليوم الخميس قبل الاجتماع المقرر فى جنيف بين الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا فى محاولة لتجنب حرب أوسع فى جنوب القوقاز.

 

وقالت أذربيجان أن القوات الأرمينية قصفت مدينة كنجة فى ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس وإن مدنيا قتل فى منطقة جورانبوي. وقالت أن قرى أخرى تعرضت للقصف من قبل القوات العرقية الأرمينية.


أذربيجان

أرمينيا

اشتباكات

نزاع

اخر الاخبار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة