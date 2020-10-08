أخبار × 24 ساعة.. انتظام صرف معاشات أكتوبر لمن يتقاضون أكثر من 2000 جنيه

إعداد - إسماعيل رفعت

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم "اليوم السابع" قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى..

التموين تعلن صرف 33% من مقررات شهر أكتوبر لأصحاب البطاقات حتى الآن

فتوى اليوم.. حكم من صلى منفردا ثم أراد الاقتداء بشخص آخر؟