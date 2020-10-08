أخبار × 24 ساعة.. انتظام صرف معاشات أكتوبر لمن يتقاضون أكثر من 2000 جنيه

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم "اليوم السابع" قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى..
التموين تعلن صرف 33% من مقررات شهر أكتوبر لأصحاب البطاقات حتى الآن
السكة الحديد تواصل أعمال تعقيم المحطات والقطارات للوقاية من كورونا.. صور
فتوى اليوم.. حكم من صلى منفردا ثم أراد الاقتداء بشخص آخر؟
التعليم تعلن فتح باب التقديم للالتحاق بمدرسة HST للتكنولوجيا التطبيقية
هيئة الرعاية الصحية تعلن إجراء 2000 عملية متقدمة وذات مهارة ببورسعيد
التعليم تعلن نتيجة طلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا stem
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