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أخبار × 24 ساعة.. انتظام صرف معاشات أكتوبر لمن يتقاضون أكثر من 2000 جنيه

الخميس، 08 أكتوبر 2020 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. انتظام صرف معاشات أكتوبر لمن يتقاضون أكثر من 2000 جنيه معاشات
إعداد - إسماعيل رفعت

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم "اليوم السابع" قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى..

 

 

التموين تعلن صرف 33% من مقررات شهر أكتوبر لأصحاب البطاقات حتى الآن

 
 

فتوى اليوم.. حكم من صلى منفردا ثم أراد الاقتداء بشخص آخر؟

 
 
 
 

 


أخبار × 24 ساعة

معاشات

معاشات أكتوبر

مدارس المتفوقين

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