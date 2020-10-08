"آى سكور التأمين" خطوة رئيسية نحو تطوير القطاع ووقف نزيف الخسائر

كتب – حسام الشقويرى

أشاد الدكتور وليد أبو حجر خبير التأمين بإعلان هيئة الرقابة المالية عن بدء دراسة إنشاء "آى سكور التأمين" خلال الفترة المقبلة، وذلك بالتعاون مع الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى "آى سكور"، والاتحاد المصرى لشركات التأمين، واعتبره خطوة رئيسية نحو تطوير القطاع ووقف نزيف الخسائر التي تلحق بالشركات بسبب نقص المعلومات عن العملاء ، وأضاف أبو حجر في تصريحات لـ "اليوم السابع" ان أي سكور التأمين يكشف تاريخ العميل التأمينى ، مما يساعد على امكانية قبول الخطر من عدمه وكذلك التقييم الصحيح للعملية التأمينية ، وكذلك منع التلاعب فى التعويضات مما يساعد على تقليل خسائر قطاع التامين ، كما يقابل التقييم الرقمي للجدارة الائتمانية لعملاء البنوك وشركات التمويل والذي قنن قطاع التمويل وبالتالي فان ما تقوم به الهيئة يقضي على المفهوم الخاطيء لدى بعض العملاء الا وهو ( سبوبة التامين ) ويرجع الامور الى نصابها بان التأمين ليس الهدف منه التربح ، ولكن هدفه الحماية والتعاون واعادة الشيء موضع التأمين الى حالته قبل الحادث وليس التجويد فيه .

ولفت أبو حجر الى قيام بعض العملاء بعمل بعض الممارسات الخاطئة للحصول على تعويضات بقيمة اعلى عن المستحق ، الامر الذى وصل في بعض الحالات الى تمكن احد العملاء ، من الحصول على تعويض من 5 شركات في وقت واحد وبنفس القيمة لتغطية تأمينية واحدة .

يذكر أن هيئة الرقابة المالية قد أعلنت عن بدء دراسة إنشاء "آى سكور التأمين" خلال الفترة المقبلة، وذلك بالتعاون مع الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى "آى سكور"، والاتحاد المصرى لشركات التأمين، وذلك لتقديم خدمات الاستعلام الائتماني عن عملاء شركات التأمين من خلال وضع تقييم شامل لهم، فيما يتعلق بمدى الالتزام بالسداد أو صرف التعويضات وخاصة لعملاء شركات تأمينات الحياة، والاستعانة بها فى مجال تأمينات السيارات سواء التكميلي أو الإجباري، لكشف الممارسات السلبية التي يقوم بها بعض الأفراد للتحايل على الشركات للحصول على قيمة تعويضية غير عادلة.