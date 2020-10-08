آخر نوفمبر.. الغردقة تستضيف ملكة جمال السياحة والبيئة للمراهقات لتنشيط السياحة

البحر الأحمر - عماد عرفة

تستضيف إحدى مجموعات الفنادق الكبرى بمدينة الغردقة، خلال نوفمبر المقبل، مسابقة ملكة جمال السياحة والبيئة للمراهقات، بمشاركة أكثر من 30 دولة حول العالم، بهدف تشجيع إقامة سياحة المسابقات بالغردقة.

وقال محمد عيد سليمان، مسئول التسويق بمجموعة الفنادق المستضيفة للمسابقة، إن مسابقة ملكات جمال السياحة والبيئة بالغردقۃ 2020 Miss Eco Teen، تقام في الفترة من 25 نوفمبر وحتى 6 ديسمبر 2020، بمشاركة أكثر من 30 دولة من مختلف دول العالم المصدرة للسياحة المصرية، تحت شعار "يلا ندعم ونشجع سياحة المسابقات العالمية فى مصر".

يذكر أن استضافة مدينة الغردقة عدة مسابقات لملكات جمال حول العالم في عدة فنادق مختلفة بها بهدف تشجيع السياحة وإظهار المناطق الخلابة وشواطئ البحر الأحمر الخلابة.

وإستضافت منطقة سهل حشيش من قبل حفل مسابقة توزيع جوائز الكاف لأفضل لاعب في أفريقيا، والذي أقيم بأكبر فنادق الغردقة، والذي شهد حفلا أسطوريا يقام لاول مرة في مصر.



ملكة جمال السياحة والبيئة للمراهقات (1)



ملكة جمال السياحة والبيئة للمراهقات (2)



ملكة جمال السياحة والبيئة للمراهقات (3)



59cc9c4a-4a88-4f20-ab78-14c130ea18cf