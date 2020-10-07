5 معلومات عن التأمين البنكى.. تعرف عليها

كتب – حسام الشقويرى

يعد التأمين البنكي بمثابة نموذج او طريقة او قناة من قنوات توزيع التأمين حيث تتضافر شركات التأمين والبنوك لتبيع منتجات التأمين للعملاء و تستخدم هذه القناة نقاط القوة الخاصة لشركات التأمين والبنوك ليس فقط لتوزيع منتجات التأمين بطريقة جديدة تمامًا ، ولكن لزيادة رضا العملاء وزيادة أرباحهم وتقليل التكاليف.

و تدخل البنوك في اتفاقيات التأمين البنكي لأنه في معظم الحالات ، هذه هي الطريقة الوحيدة المسموح لها ببيع التأمين، وهو أمر جذاب بالنسبة للبنوك لأن هناك فرصة هائلة غير مستغلة للنمو على مستوى العالم في مجال التأمين، ومن اهم المزايا الأخرى التي يكتسبونها من خلال الدخول في هذه الشراكات مع شركات التأمين، تنويع محفظة العملاء و تحسين الربحية ودخل رسوم الفائدة.

1- بدأت فكرة التأمين البنكى فى فرنسا سنة ١٩٨٠ ثم انتقلت الفكرة الى مصر سنة 2000 ولقد ازدهر فى الفترة الأخيرة التأمين البنكى Bancassurance عبر شبكات فروع البنوك التى تعمل فى القطاع المصرفى المصرى.

2- يعد التأمين أحد السبل التسويقية الحديثة للخدمات التأمينية التى تستند على الثقة المتبادلة بين البنك وعملائه، وحققت شركات تأمينات الحياة نجاحاً ملحوظاً فى هذا المجال حيث استطاعت أن تجتذب شريحة كبيرة من عملاء البنوك وتسوق لهم تغطيات تأمينية فى شكل حزم وبرامج تأمينية لتعليم الأبناء وزواجهم وبرامج التقاعد التى توفر معاش شهرى ومزايا أخرى للعميل عند التقاعد.

3- يعرف التأمين البنكى أو المصرفى باعتباره "مجهود مشترك بين كل من البنوك وشركات التأمين بهدف تقديم الخدمات التأمينية إلى قاعدة عملاء البنوك، لتجميع الأشكال المتنوعة من نماذج أو عمليات التأمين البنكى التى يتم ممارستها فى أجزاء مختلفة من العالم.

4- يسهم التأمين البنكى فى زيادة عنصر الثقة والأمان فى التأمين، التيسير على العملاء من الحصول على كل احتياجاتهم المالية من مكان واحد.

5ـ تتميز البرامج التأمينية بالمرونة الكافية من حيث تحديد الأقساط والمبالغ التأمينية المناسبة لإمكانيات واحتياجات العملاء وأيضا المرونة فى اختيار السن والوقت المناسبين حيث تصبح فى احتياج لهذه الأموال