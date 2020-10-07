5 فوائد لليوجا والتأمل أبرزها تقليل التوتر وصحة المفاصل

كتبت هند عادل

اليوجا من الرياضات التي تحمل الفوائد العديدة للجسم والعقل، حيث تساعد في تخفيف التوتر وتهدئة الجسد والعقل والروح، فيمكن أن تكون الحياة مرهقة مع جداولنا المزدحمة والمرهقة، التي لا تنتهي بجانب تفشي وباء فيروس كورونا حيث زاد التوتر مرتين ويُعتقد أن اليوجا والتأمل هما وسطاء لتخفيف التوتر وتهدئة الجسد والعقل ليس هذا فقط ، هناك فوائد قديمة وحديثة مثبتة لليوجا والتأمل، وفقا لتقرير لصحيفة TIME NOW NEWS .

فوائد اليوجا والتأمل للصحة الجسدية والعقلية



الحد من التوتر: لم يؤثر السيناريو الحالي والوباء على عقولنا فحسب، بل على الجسد أيضًا، خذ بعض الوقت لنفسك حتى 10 دقائق في مكانك المفضل والمعزول في منزلك، ما عليك سوى الجلوس بشكل مستقيم، التركيز، التأمل، اشعر أنك تطلق الطاقة السلبية واستمع إلى نفسك الداخلية.

خفض ضغط الدم: الإجهاد يميل إلى زيادة الضغط الداخلي مما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، ارتفاع ضغط الدم حالة يجب أن تؤخذ على محمل الجد إنه مرض ، إذا لم يتم علاجه ، يمكن أن يؤدي إلى النوبات القلبية والسكتات الدماغية. مع اليوجا والتأمل ، يمكنك تهدئة أعصابك من خلال التركيز على نفسك الداخلية من خلال التنفس العميق.

الحفاظ على صحه المفاصل: العمل من المنزل والجلوس على مكتبك أو سريرك أو أريكتك دون تحريك جسمك يؤدى الى الاصابه بمشاكل في المفاصل، حيث يقوم السائل الزليلي بتوصيل الأكسجين والمواد المغذية إلى غضروف المفصل ، مما يساعد على استعادته والحفاظ على صحته إذا جلست في وضع معين لساعات طويلة ، فإن مفاصلك ستقطع تدفق السائل ، مما يؤدي إلى احتباس فقاعات الهواء ولهذا السبب عندما تكسر مفاصل أصابعك ، فإن صوت الفرقعة هو صوت تلك الفقاعات المحبوسة التي تطلق سوف تقوي اليوجا العضلات حول المفاصل التي أقفلتها ، مما يساعد على استقرارها من خلال تحريك المفاصل في نطاق حركتها الكامل ، تعمل تعبئة المفاصل على تحسين تدفق السائل الزليلي ، مما يؤدي إلى تليينها ، مما يسمح بالحركة السلسة والصحية للعظام.

تعزيز جودة النوم: تساعد اليوجا والتأمل في زيادة إفراز الميلاتونين ، وهو هرمون ينظم النوم واليقظة ، وبالتالي فإن لهما تأثيرًا كبيرًا على القلق والاكتئاب والألم المزمن والتوتر وكلها عوامل مشتركة في مشاكل النوم.

يخفف الصداع النصفي والصداع: اليوجا والتأمل يمكن أن يكونا علاجًا مساعدًا مفيدًا للمساعدة في تقليل وتيرة الصداع النصفي يمنح الوقت للابتعاد عن أي شاشة تتعرض لها ويساعدك على تحفيز العصب المبهم ، وهو فعال في تخفيف الصداع النصفي والصداع.