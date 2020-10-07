12 مرشحا يتنافسون على الدائرة الأولى بانتخابات مجلس النواب فى الفيوم

الفيوم رباب الجالي

تعتبر الدائرة الأولى بمحافظة الفيوم والتى تضم أقسام "أول الفيوم – ثان الفيوم – الفيوم الجديدة"هى أشرس الدوائر الانتخابية بالمحافظة والتى تشهد منافسة قوية بين 12 مرشحا لانتخابات مجلس النواب 2020 يتنافسون على 3 مقاعد وخرجت السيدات خارج السباق فلم تشهد الدائرة ترشح أى سيدة للمنافسة للفوز بأحد المقاعد.

والمرشحون فى الدائرة الأولى هم محمد محمود أحمد عبد القوى، والنائب السابق سيد أحمد سلطان يوسف، وعبد التواب عبد القادر أبو النور عبد اللطيف، وحمدى عبد الفضيل السيد زهير، ومحمد عبدالفتاح على عثمان فتيح، ومحمد عويس قرنى عبد الحميد خليل، وسيد محمد عبد الهادى محمد، وأشرف عبد الونيس عيسى على، ومحمد أحمد حسن أحمد، وحسام الدين سيد يحيى الشيمى، وجمال فؤاد رمضان محمود، والنائب السابق أشرف عزيز إسكندر إسرائيل.

وبدأ المرشحون بالدائرة فى عقد المؤتمرات وتعليق اللافتات الدعائية لاكتساب تأييد الناخبين والدائرة من أصعب الدوائر حيث أن مدينة الفيوم لا تعتمد على العصبية والقبلية وتعتمد على الناخب المثقف وقناعته بضرورة الذهاب للإدلاء بصوته ومدى قناعته بالمرشح على عكس مركز الفيوم التى يعتمد فيها المرشحون على العائلات والتحالفات القبلية.